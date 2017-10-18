Экономический кризис в Иракском Курдистане

Санкции властей в Багдаде ударили по экономике Иракского Курдистана, в том числе вследствие них выросли цены на товары и бензин, а также стоимость авиаперелетов, сообщает РИА Новости.

Проведенный в сентябре вопреки протесту Багдада референдум о независимости Курдистана привел к кризису в отношениях центра и автономии. Как рассказал агентству местный депутат и глава Комитета по финансам и экономике регионального парламента Иззат Сабир Исмаил, Багдад после референдума запретил всем банкам, кроме только Международного банка Курдистана, вести финансовые операции.

Он отметил, что санкции в отношении курдов затронули входящие и исходящие денежные операции и валютные переводы — их теперь можно совершать только через Центробанк в Багдаде, либо же придется использовать нелегальный рынок, что дешевле, но опаснее.

"Черный рынок растет - это во-первых, а во-вторых, если проводить операции официально и законно, то растет и их стоимость", — сказал депутат.

По словам депутата Исмаила, ситуация привела к остановке важной для Курдистана торговли нефтью.

"Мы экспортировали ее в Иран и другие страны мира, которые в ней нуждались, а теперь этот экспорт остановился. И наоборот - мы импортировали бензин и очищенную нефть, но и это тоже остановилось, что отражается на ценх на топливо", — сказал курдский депутат.