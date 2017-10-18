В России приняли в штыки заявления польского министра в Баку

Заявления Польши о поддержке "Южного газового коридора" (ЮГК) в Европу из Азербайджана выглядят нелепыми попытками противопоставить хоть что-то российскому "Северному потоку - 2". Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявления главы МИД Польши Витольда Ващиковски в Баку.

"Когда Варшава заявляет о поддержке ЮГК, она неумело противопоставляет этот трубопровод "Северному потоку - 2". Протесты Польши против российской "трубы" не остаются неуслышанными, но европейцы спрашивают: чем при растущем потреблении газа ЕС может заменить газопровод из РФ? В качестве альтернативы Варшава предлагает ЮГК, но это очень слабый аргумент.

Начать хотя бы с того, что ЮГК предполагает доставку из Азербайджана 10 млрд кубометров газа в год, тогда как действующий "Северный поток" поставляет Европе 55 млрд, а вторая нитка эти объемы удвоит. Стоит учесть, что первые поставленные объемы под строительство ЮГК законтрактовывались еще пять лет назад, и этот азербайджанский газ уже учтен в структуре потребления ЕС после 2019 года. Ясно, что ни альтернативой, ни серьезным конкурентом российским газопроводам "труба" из Азербайджана не станет", - отмечает специалист.

"Азербайджан ожидаемо не заполнит ЮГК, потому в этом проекте почему-то рассчитывают на участие других поставщиков. Здесь называются Иран, а теперь еще и условно независимый Курдистан, но подобные варианты далеки от практической реализации. Часто заявляют, что, якобы, Туркменистан строит на своей территории завод по сжижению газа, чтобы поставлять тот Азербайджану. Но у того должны быть мощности по его разжижению для поставок в ЕС, и с учетом всех затрат газ станет нереально дорогим. Польша же в принципе ничего от ЮГК получить не сможет, географически – ее заявления в поддержку трубопровода делаются исключительно в традиционном антироссийском духе. Варшава может рассчитывать на сырье из Норвегии, но та сокращает производство. Другой альтернативой российскому топливу является лишь более дорогой СПГ, но это - экономически нецелесообразно», - заключил И.Юшков.