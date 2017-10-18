Черный дождь прошел во вторник в некоторых регионах Эстонии: над ними нависли темные тучи, погрузив в середине дня во тьму ряд городов. Эти природные явления были вызваны ураганом "Офелия", передает портал Delfi.

По словам синоптика государственной метеослужбы Тайми Пальяк, "до Эстонии дошли как дым и копоть пожаров в Португалии, так и, частично, пыль из Сахары". Синоптик отметила, что нет ничего необычного в том, что сильные воздушные массы переносят пыль из Сахары к Средиземному морю, хотя обычно до Балтийского моря она и не доходит.

"В этот раз речь идет о стечении сразу трех обстоятельств: дым и копоть пожаров в Португалии, пыль из пустыни Сахара и принесенный с Атлантики ураган "Офелия", который и прихватил с собой эти пыль и копоть", — сказала Пальяк.

В среду черные тучи, наконец, ушли, и в Эстонии установилась нормальная осенняя погода - облачная с прояснениями и небольшими осадками.