Додон решил сделать Молдавию президентской республикой

Президент Молдавии Игорь Додон опубликовал свое обращение к гражданам республики, в котором заявил о начале решительных действий по провоцированию досрочных выборов в парламент и переходу страны к президентской форме правления, передает Интерфакс.

"Для Молдавии не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления", - говорится в обращении, опубликованном на сайте главы государства.

Додон отметил, что будет добиваться этого в целях пресечения практики злоупотреблений со стороны правительства и парламентского большинства. Он призвал сограждан поддержать его инициативы.

Накануне Конституционный суд Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер-министр могут в отдельных случаях подписывать государственные указы вместо президента.

Согласно принятому решению, отказ президента от промульгации закона в случае повторного его принятия парламентом или отказа назначить министра в случае повторного выдвижения кандидатуры премьер-министром расценивается как "несостоятельность президента исполнять свои обязанности".

В таких случаях, по решению Конституционного суда, соответствующие полномочия президента должны быть автоматически делегированы председателю парламента или, последовательно, премьер-министру.

Невозможность исполнения президентом его обязанностей в каждом конкретном случае подлежит в подтверждению в Конституционном суде.