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Москва и Багдад обсудили Курдистан

 

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с советником премьер-министра Ирака Фалехом Файядом ситуацию вокруг Иракского Курдистана, передает РИА Новости.

«В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке в контексте продолжающейся в этой стране масштабной операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГ, а также ситуации вокруг Иракского Курдистана», — сообщили в министерстве.

Файяд подчеркнул, что Ирак высоко ценит последовательную линию России в иракских делах.

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