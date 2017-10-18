Москва и Багдад обсудили Курдистан

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с советником премьер-министра Ирака Фалехом Файядом ситуацию вокруг Иракского Курдистана, передает РИА Новости.
«В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке в контексте продолжающейся в этой стране масштабной операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГ, а также ситуации вокруг Иракского Курдистана», — сообщили в министерстве.
Файяд подчеркнул, что Ирак высоко ценит последовательную линию России в иракских делах.