Зимой, когда фрукты в нашем рационе значительно сокращаются, нас очень выручают цитрусовые. Богатые витамином С мандарины, апельсины, лимоны - отличное средство от простуд и инфекций, не говоря уже о том, что это замечательное лакомство, которое любят и дети, и взрослые. В Баку и регионах Азербайджана у прилавков с горками золотистых фруктов всегда много покупателей, но, видимо, в этом году, их заметно поубавиться.

Цены, как известно, выросли на все продукты, но на цитрусовые почему-то особенно. В частности стоимость апельсинов подскочила в среднем с 2,5 маната сразу до 4,5. Для рядовых покупателей, каковых у нас не менее 80 процентов, такая цена просто неподъемна. Какие уж там витамины, хорошо если удастся детишкам купить по апельсинчику в праздник…

Государственные органы никак не комментируют такое подорожание цитрусовых, вернее, отделываются обычной отговоркой о том, что цены на рынке формируется на основании спроса и предложения. Получается, что спрос на апельсины-мандарины вдруг возрос прямо вдвое. Странно, ведь основная масса азербайджанцев отнюдь не разбогатела - ни зарплаты, ни пенсии не выросли по сравнению с прошлым годом.

Есть, правда, слабая надежда, что к зиме цитрусовые подешевеют, поскольку их начнут больше ввозить в страну. Летом-осенью коммерсантам это было невыгодно – на прилавках изобилие других фруктов и апельсины покупают редко. Но ведь уже ноябрь на носу, а цены на цитрусовые если и меняются, то только в сторону роста.

Эксперты в области торговли утверждают, что в странах-производителях в этом году неурожай апельсинов и других фруктов этого семейства. То есть и там, где они произрастают, цены на них тоже повысились, а потому и у нас они возросли. Так вот, Азербайджан импортирует апельсины из Египта, Марокко и Турции, и мы решили выяснить сколько стоит этот фрукт в этих странах.

Египтяне снимают три урожая в год, — цены около за килограмм 0,5 $, в Марокко апельсины - 0,5- 0,6 $, в Турции апельсины стоят 1 доллар. То есть цены вполне демократичные, и даже с учетом всех расходов по перевозке их в Азербайджан они должны продаваться у нас по цене примерно 1,30-1,50 $ (2,20-2,30 ман).

Но каким-то образом их цена на оптовом рынке Meyveli доходит до 3,30 ман, а в розничной торговле уже до 4,40! Между тем цены в соседних России, Грузии, Иране на 20-30% ниже, чем в Азербайджане.

Как заявил haqqin.az Эйюб Гусейнов, председатель Союза Свободных потребителей Азербайджана, на потребительском рынке образовался хаос, и продавцы устанавливают цены по своему усмотрению. К тому же, как всегда, властвует монополизм, не допускающий никакой конкуренции, а значит – снижения цен.

«Несмотря на то, что глава государства неоднократно предупреждал госорганы и бизнесменов о необоснованном завышении стоимости продуктов питания, ушлые дельцы и монополисты продолжают ее накручивать. Бизнесменам известно, что политика защиты прав потребителя у нас неэффективная и вовсю набивают собственные карманы, ничуть не заботясь о населении. Наша общественная организация требует от правительства Азербайджана разработки новой программы защиты прав потребителя. У госструктур, призванных этим заниматься, напрочь отсутствует координация действий. Несмотря на то, что принято много законов, коммерсанты продолжает делать немыслимые надбавки на свой товар. Неужели для того, чтобы стабилизировать цены на рынке, должен вмешаться лично президент. Он и так неоднократно их предупреждал, но, видимо, у монополистов проблемы с совестью», - считает Э.Гусейнов.

Для того, чтобы выровнять ситуацию с самовольным повышением цен, правительство должно принять целый ряд мер, считает защитник прав потребителей. В частности, нужно планомерно проводить ярмарки сельхозпродукции от местных производителей. Кстати, отмечает Э.Гусейнов, в России, которая сейчас страдает от недостатка импортных продуктов из-за экономических санкций, сельхозярмарки стали весьма эффективной формой торговли, чтобы сбить спекулятивные цены.

Ну и, наконец, куда делись местные, азербайджанские цитрусовые? Ведь в советские годы их даже экспортировали. Очевидно, что нужно возродить и стимулировать приемлемыми кредитами эту перспективную отрасль.

Ну а о том, как важны цитрусовые в холодное время года haqqin.az и всем нашим читателям рассказал врач Мурад Багиров.

«И дети, и как в зимний период должны постоянно включать в свой рацион апельсины, мандарины, грейпфруты и другие цитрусовые. Эти фрукты не только очень вкусны и разнообразны, но и необычайно полезны - в них настоящие залежи витамина С и других полезных веществ, которые благоприятно влияют на организм человека, предотвращая и простуду, грипп. А еще благодаря содержанию эфирных масел эти чудо-фрукты являются замечательным средством, чтобы поднять настроение, когда за окном дождь, холод, и просто накатывает депрессивное состояние», - рекомендует врач.

Увы, с нынешними ценами такие полезные и вкусные апельсины-мандарины далеко не всем по карману…