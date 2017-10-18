Пенсионер попросил Путина купить ему гроб

Забайкальский пенсионер, у которого приставы сняли со счета всю пенсию, написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой купить ему гроб, так как «в этой стране жить невозможно», сообщает местное издание «Вечерка».

Анатолий Вертипрахов получает пенсию в размере 8516 рублей, что на 84 рубля меньше прожиточного минимума по региону. Однако 16 октября приставы сняли с карты все деньги, не оставив ни копейки. «На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник», — пишет он.

«Господин президент! Прошу дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения Яснинское, выкопать мне могилу и купить мне гроб. Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно», — обращается Вертипрахов к главе государства.

Издание сообщает, что пенсионер около 40 лет проработал в сфере ЖКХ и стал жертвой «современной жилищно-коммунальной банды».