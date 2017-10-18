Массовая эвакуация в Москве

Массовая эвакуация прошла в Москве после ложных телефонных сообщений от неизвестных о якобы заминированности объектов столичных транспортной и социальной инфраструктуры. Как передает «Лента.ру», об этом ей поступила информация от источника в правоохранительных органах.

Эвакуация прошла на Курском, Павелецком и Ярославском вокзалах, в аэропортах Домодедово, Шереметьево, а также в Библиотеке имени Ленина. Территории объектов были осмотрены сотрудниками оперативных служб и кинологами.

По данным источника, из здания библиотеки были эвакуированы около 100 человек, из названных трех вокзалов - порядка 1500 человек.

К настоящему моменту часть проверочных мероприятий завершена, вокзалы открыты для пассажиров и работают в штатном режиме. Как сообщает «Интерфакс», информация о взрывном устройстве ни по одному звонку не подтвердилась.

Сообщения о заминированности вокзалов, аэропортов, школ, вузов, торговых центров и административных зданий в городах России стали поступать в правоохранительные органы начиная с 11 сентября. Так, за один месяц было зафиксировано более 2,3 тысяч анонимных звонков в 144 городах, в которых эвакуировано было более 950 тысяч человек.