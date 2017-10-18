Константин Затулин: «Азербайджан – единственная страна, выигравшая от развала СССР»

Азербайджан является единственной страной, которая выиграла от распада СССР, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Интервью с Затулиным публикует издание «Правда.Ру».

"Азербайджан - единственная страна, которая официально превзошла уровень 1990 года, но и то - исключительно за счет добычи нефти и газа. Все остальные, лишенные этой подушки, безусловно, очень сильно замедлились в развитии", - сказал он.

По его мнению, некоторые страны СНГ в настоящее время идут по пути создания и развития экономических союзов в расчете на то, что они смогут постепенно стать более самодостаточными.

"Наша заинтересованность связана в том числе и с необходимостью емкого рынка", - добавил он.

Затулин добавил, что от распада СССР Россия проиграла и политически, и экономически: «Тут необходимо сравнивать и в абсолютных, и в относительных цифрах. Очень долгий период мы не могли выйти на выпуск производства, аналогичный тому, какого мы достигли в 2013 году. Налицо было абсолютное падение объемов и даже разрушение самого производства», - сказал он.