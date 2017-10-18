WhatsApp разрешил следить за своими друзьями

В мессенджере WhatsApp появилась функция, которая позволяет делиться своей геолокацией с друзьями из контакт-листа. Об этом сообщает The Verge.

Функция получила название Live Location. Она уже доступна для владельцев устройств на базе Android и iOS. Для того, чтобы показать другу свое местоположение, нужно нажать на специальную кнопку внизу основного чата. После этого все перемещения контактов, включивших эту функцию, можно отслеживать в режиме реального времени. Кроме того, можно установить таймер, по истечению которого геолокация пропадет из общего доступа.

Представители WhatsApp пообещали, что Live Location будет защищена оконечным шифрованием, как и переписка в мессенджере.