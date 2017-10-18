"Впервые, после Африки, в Шемахе создан сафари-парк", - заявил в интервью "Репорт инструктор" Эльшан Бахтияров.

По его словам, в парке в настоящее время производятся заключительные - отделочные работы: «В ближайшие дни сафари-парк полностью будет предоставлен в распоряжение местного населения и туристов. Естественно, на территории парка будут организованы туры, и они будут проводиться на платной основе. В целом в мире сафари-парк широко распространен как вид экотуризма. Первый подобный парк был создан в Африке. Слово "сафари" означает: путешествие, прогулка».

Эльшан Бахтияров сказал, что персонал сафари-парка полностью сформирован, и при приеме на работу наибольшее предпочтение отдавалось местным жителям: «В Азербайджане сафари-парк создан с целью адаптации дикой популяции животных к природе Азербайджана. Мы также думаем, что, реализуя эту цель, будем оказывать поддержку развитию туризма на территории страны. Сегодня в мире есть такое выражение: сафари-туризм. У нас в стране имеются благоприятные условия для развития сафари-туризма, уже ставшего известным во всем в мире. Естественно, развитие этого вида туризма в Азербайджане привлечет в страну много туристов».

Руководство парка планирует в ближайшее время завезти в парк зубров, распространенных в лесах Центральной Европы и в европейской части России.

Говоря о безопасности, инструктор подчеркнул, что этот фактор составляет основу деятельности: «У нас имеется особый план деятельности для охраны животных от людей, погодных условий, нападений других животных, инфекционных заболеваний и стороннего влияния. Для охраны животных по международным стандартам построен 52-километровый забор на железобетонных столбах. Кроме того, в парке создано большое количество естественных укрытий для защиты их от холода, ветра, осадков в связи с сезонами.

Согласно местным условиям, здесь проведены важные работы для создания экологического заповедника. В пределах горнолесной территории, протяженностью 620 гектаров, территория в 480 гектаров была ограждена в соответствии с международными стандартами. Были обеспечены привоз от заводчиков в Латвии, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии и размещение в парке в особо охраняемом месте 420 голов благородных оленей, ланей и генетически ценного животного под названием муфлон. В результате осуществленной селекции и ветеринарных мероприятий количество этих животных выросло почти в два раза. В настоящее время в парке имеется 790 животных, в том числе 260 голов благородных оленей, 250 голов муфлонов и 280 входящих в семейство оленевых ланей».