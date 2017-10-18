Повышение цен на сливочное масло – основная тема обсуждений в Азербайджане за минувшую неделю. Килограмм масла, который принято считать продуктом первой необходимости, местами стоит 20 манатов. Многим азербайджанцам масло уже не по карману, и они массово переходят на давно забытый маргарин.

Обсуждения обрели такой широкий размах, что с комментариями вынужден был выступить и председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев. Рост цен главный таможенник страны связал с – общей тенденцией мирового рынка.

«И это не может не влиять на цены на импортируемую в страну продукцию. Одним из основных экспортеров масла является Новая Зеландия. Задача таможенных органов заключается лишь в оформлении ввозимых в страну соответствующих грузов», - сказал А.Алиев.

Как оказалось, повышение цен на масло – проблема не только Азербайджана. Соседняя Армения переживает те же проблемы.

С таким заявлением во время обсуждения в Общественном совете 12 октября выступил представитель

Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении. В Армении процесс подорожания масла начался еще с мая прошлого года, и он пока не приостановлен.

Армянский чиновник также представил итоги мониторинга за 2016 – 2017 годы, согласно которым цены поднялись, в основном, на мясо, масло, а также на рынке бензина. Резкое же повышение цен на масло должностные лица Армении объяснили подорожанием этого продукта на европейских рынках, особенно по части новозеландского масла.

С учетом увеличения в Европе спроса на масло и дальнейшего повышения цен Общественный совет Армении отметил важность принятия нового стратегического подхода по части производства масла в Армении и необходимость последовательного развития этой сферы.