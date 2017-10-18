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Цви Маген: «Северный Ирак переходит под контроль Тегерана…» эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Даже если иракская армия возьмет всю провинцию Киркук и остановит процесс обособления Курдистана от Ирака, в ситуации с курдской автономией ничего не измениться, убежден экс-посол Израиля в России Цве Маген.

Курды за время провозглашения суверенитета  не успели провести каких-то политических или экономических шагов, чтобы ослабить зависимость от Багдада. В худшем для них случае ситуация вернется в положение до провозглашения независимости Курдистана, то есть опять будет курдская автономия в составе Ирака. Отступление курдских отрядов пешмерга от города Киркук - прагматичный ход. Отряды оставили город противнику, у которого в несколько раз больше сил. Но пешмерга остались в провинции, и пока что ничего особенного в этом регионе не происходит», - аргументировал дипломат свое утверждение в беседе с haqqin.az.

По словам эксперта, укрепление Ирана в северных регионах Ирака уже беспокоит суннитские арабские страны и, в определенном смысле, Турцию. Турция всегда проявляла экономическую активность в Киркуке, а теперь ей предстоит удержать свое политическое влияние и экономические позиции в регионах, которые перешли под контроль проиранского ополчения шиитов Хашд-аль Шаби (иракские силы народной мобилизации. – Ред.) и иракской армии.

Цве Маген

В то же время военное присутствие Ирана простирается от Сирии до северного Ирака, что не может не беспокоить арабские страны Ближнего Востока  и Персидского залива, которые готовы с оружием остановить этот процесс. Хотя Турция с Ираном в одной коалиции в Сирии, но в стратегических вопросах у них совершенно противоположные цели. Поэтому, если Иран продолжить расширять сферу влияния, то конфронтация Ирана с Турцией станет неизбежной, предлагает свой прогноз развития событий Цве Маген.

По мнению эксперта, США только создают видимость того, что отстранились от участия в происходящем в Ираке и Сирии и в курдском вопросе, как бы оставив это поле деятельности для России. Это совершенно не так. Регион Ближнего Востока, и в частности курдская проблема, - сфера стратегических интересов США, и Вашингтон меняет здесь свою тактику. Какую ближневосточную тактику избрали США теперь, скорее всего,  по мнению Цве Магена, мы узнаем в ближайшее время.

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