Успешные переговоры между Анкарой и Вашингтоном

Переговоры между делегациями Госдепартамента и представителями министерства иностранных дел Турции об отмене взаимной приостановки выдачи неиммиграционных виз прошли позитивно, сообщает CNN Turk со ссылкой на источник в МИД ТР.

Другие подробности встречи не раскрываются.

Прибывшую в Анкару делегацию Госдепа возглавляет первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн.

Напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном возникла вследствие ареста сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении турецкой Конституции и причастности к попытке смещения законного правительства ТР.