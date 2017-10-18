Виталий Беглярбеков: «Азербайджан станет спонсором этого региона»

878-километровый Трансадриатический газопровод (TAP), предназначенный для транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу, превратит Италию в крупнейший газовый хаб континента и окажет позитивное влияние на экономику страны, считает заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Виталий Беглярбеков. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию AGI Energia.

Заместитель вице-президента SOCAR находится сейчас в Риме, участвуя в конференции «25 лет сотрудничества между Азербайджаном и Италией: путь к стратегическому партнерству». Конференция проходит в Палаццо Джустиниани.

Также В.Беглярбеков сказал, что в рамках проекта «Южный газовый коридор» уже подписаны контракты на 7 миллиардов долларов.

Отвечая на вопрос о степени опасности для окружающей среды эксплуатации газопровода, В.Беглярбеков сказал, что соответствующие работы осуществляются по самым передовым технологиям, обеспечивающим полную герметичность газовых труб. По словам представителя SOCAR, опасения по поводу того, что эксплуатация ТАР угрожает экологии Апулии, абсолютно беспочвенны.

«Ни во время строительства газопровода, ни после ввода его в эксплуатацию в 2020 году никакого ущерба экологии края не будет. Мы обсуждали это и с итальянскими властями, и с населением провинции Апулия. Мы учли их замечания, и нам они очень помогли. Более того, мы намерены стать важным спонсором этого региона Италии, способствовать его процветанию, открыть в нем много новых рабочих мест. Мы сделаем его стратегически важным как для собственно Италии, так и для Европы в целом», - сказал представитель SOCAR.

По словам В.Беглярбекова, консорциум ТАР планирует делать крупные инвестиции в местные туризм, рыболовство и сельское хозяйство.

Также он отметил, что строительство газопровода происходит столь стремительными темпами в том числе благодаря оперативности решений итальянских властей и Конституционного суда, в сентябре 2017 года подтвердивших обоснованность строительства участка Трансадриатического трубопровода в регионе Апулия.

«Если учесть, что большая часть средств на строительство газопровода поступает от иностранных инвесторов, то ТАР можно назвать «Итальянским проектом». И осуществляется он в полном соответствии с национальным законодательством. Строится, в основном, итальянскими компаниями под руководством местных инженеров и по самым строгим стандартам», - сказал В.Беглярбеков.

«Другие проекты, составляющие Южный газовый коридор, - это расширение Южнокавказского газопровода и TANAP, которые уже в следующем году доставят азербайджанский газ в Турцию», -подчеркнул представитель SOCAR.

«На первом этапе ТАР будет поставлять в Италию 8 миллиардов кубометров газа, что, примерно, эквивалентно 12% от текущего потребления страны. Поэтому нам надлежит вскоре осуществить второй этап, с реализацией которого наше предложение Италии и другим странам удвоится, оказав положительное воздействие на динамику цен и безопасность местного энергоснабжения. Таким образом Италия превратится в крупный газовый узел Европы, подобный тем, что ныне действуют в Нидерландах и Австрии, и сделается континентальным лидером Европы в газотранспортной области», - подчеркнул В.Беглярбеков.

Поставки азербайджанского газа в Италию, отмечает он, несомненно снизят уровень потребления нефти, что, в свою очередь, станет подспорьем к развитию здесь экологического транспорта.

«Италия добилась невероятных успехов как в деле защиты окружающей среды, так и в энергетике и, бесспорно, является лидером Европы в этой сфере. Однако этот успех обеспечен потреблением природного газа. Чтобы Италия смогла и дальше успешно развиваться, необходимы низкие цены на газ и надлежащее обеспечение безопасности его поставок. Это особенно важно в условиях постепенного отказа соседей Италии – Германии и Франции, от ядерной энергетики. Кроме того, Европа стремится к снижению потребления угля. С поставкой азербайджанского газа цены на него, несомненно, снизятся, как и риски, связанные с итальянской энергетической революцией, основанной на разумном сочетании использования природного газа и возобновляемых источников энергии», - заявил В.Беглярбеков.