30-летний беженец из Азербайджана пролил кровь африканцев

В баварском городе Фюрстенцелль произошла массовая драка в убежище для беженцев.

В пресс-релизе местной полиции говорится, что инцидент произошел 14 отября. В убежище для беженцев произошел спор, который быстро перерос в драку с поножовщиной.

30-летний мужчина из Азербайджана выхватил нож и стал наносить им удары по своим соседям по комнате. В результате получили ранения 18-летняя уроженка Эфиопии и другие беженцы.

Азербайджанец не успокоился даже после того, как его арестовали прибывшие на место ЧП сотрудники полиции.