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Грузия передала Голландии ракету «Бук»

 

Голландские военные получили от Грузии ракету для зенитно-ракетного комплекса "Бук", образец которой понадобился им в связи с расследованием катастрофы рейса MH17. Об этом сообщает RTL Nieuws.

По данным телеканала, 21 февраля этого года сотрудники голландской Службы военной разведки и Службы безопасности вылетели в Грузию на грузовом самолете Hercules, принадлежащем министерству обороны королевства.

В Грузии им передана была ракета для комплекса "Бук". На следующий день гости вернулись на родину, доставив боеприпас на военную авиабазу Гилзе-Рейен.

Представитель прокуратуры Нидерландов подтвердил эту информацию. По его словам, Нидерланды обратились к Грузии с просьбой о помощи, поскольку Нидерландскому криминалистическому институту необходимо собрать  как можно больше информации по делу.

"По этой причине Объединенная следственная группа (JIT) контактировала с различными странами, среди которых - Финляндия, Украина и Грузия. В соответствии с резолюцией ООН 2166, Грузия предоставила востребованную правовую помощь, и в начале 2017 года ракета "Бук" стала доступной для уголовного расследования", - сказал он.

Напомним, что в катастрофе самолета Boeing-777 рейса MH17 погибли 283 пассажиров, в том числе 80 детей, и 15 членов экипажа. Большая часть жертв была гражданами Нидерландов, Малайзии и Австралии.

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