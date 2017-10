Стрельба в США: ранены пятеро человек

Стрельба произошла на территории бизнес-парка в американском Мэриленде. Есть раненые. Об этом говорится в сообщении местного шерифа.

"Мы можем подтвердить, что находимся на месте стрельбы в бизнес-парке Emmorton. Сообщается о нескольких раненых", — сообщил шериф в Twitter.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на заместителя шерифа дал информацию, что ранения получили именно пятеро человек и что нападавший с места преступления скрылся.

В то же время местное Управление образования сообщило, что ученикам пяти расположенных неподалеку от места ЧП школ воспретили покидать территорию их учебных заведений.

BREAKING: 5 people have been shot at a Maryland office park, authorities say. Story is developing: https://t.co/0QtZOCMBOl