Подписаться на уведомления
 

Стрельба в США: ранены пятеро человек

 

Стрельба произошла на территории бизнес-парка в американском Мэриленде. Есть раненые. Об этом говорится в сообщении местного шерифа.

"Мы можем подтвердить, что находимся на месте стрельбы в бизнес-парке Emmorton. Сообщается о нескольких раненых", — сообщил шериф в Twitter.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на заместителя шерифа дал информацию, что ранения получили именно пятеро человек и что нападавший  с места преступления скрылся.

В то же время местное Управление образования сообщило, что ученикам пяти расположенных неподалеку от места ЧП школ воспретили покидать территорию их учебных заведений.

317 просмотров


Старости
«Я призываю отменить эмбарго против Азербайджана»
«Я призываю отменить эмбарго против Азербайджана» громкое заявление главы ВПК Чехии
Наша погода
Сегодня 21° / 11°
19 Окт 18° / 12°
20 Окт 21° / 11°
21 Окт 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Каталонский кризис может стоить Испании до 12 млрд евро
«Карабах» против «Атлетико» Матч начался
Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты России
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… Опять проблемы на матче «Карабаха»
Генпрокурор России отказался говорить о своих связях с Агаларовым
В Ракке уничтожены 6 тысяч боевиков ИГ
Аяз Муталибов: «В Москве свыклись с нашей независимостью» эксклюзив
В центре Киева распылили слезоточивый газ Обновлено
Стрельба в США: ранены пятеро человек
Командующие погранвойсками СНГ на приеме у Ильхама Алиева
Грузия передала Голландии ракету «Бук»
30-летний беженец из Азербайджана пролил кровь африканцев
Виталий Беглярбеков: «Азербайджан станет спонсором этого региона»
Успешные переговоры между Анкарой и Вашингтоном
Цви Маген: «Северный Ирак переходит под контроль Тегерана…» эксклюзив
У армян и азербайджанцев общая проблема – дорогое масло наши заметки
В Иракском Курдистане отменили выборы
WhatsApp разрешил следить за своими друзьями
Впервые после Африки: в Шемахе открывают сафари-парк фото, видео
Минздрав о материнских смертях в Азербайджане
Константин Затулин: «Азербайджан – единственная страна, выигравшая от развала СССР»
Массовая эвакуация в Москве
Пенсионер попросил Путина купить ему гроб
И апельсины в Баку подорожали на 50%! ценовой хаос
Москва и Багдад обсудили Курдистан
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться