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В центре Киева распылили слезоточивый газ Обновлено

 

Неизвестные распылили слезоточивый газ на улице Грушевского в центре Киева, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел неподалеку от палаточного городка, который был разбит активистами накануне.

Активисты назвали инцидент провокацией. В полиции пока не стали комментировать ситуацию.

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Полиция предприняла штурм палаточного городка на улице Грушевского в Киевке. Как передает УНИАН, штурм начался примерно в 17.20. Спецназовцы атаковали протестующих со стороны перекрестка улиц Шелковичной и Грушевского.

Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты начали отбиваться. Силовики применили слезоточивый газ. Среди пострадавших оказался народный депутат Украины от «Самопомочи» Егор Соболев.

Вместе с тем полиция сразу отступила на территорию Площади Конституции, остановив таким образом штурм.

На данный момент обстановка здесь  спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты при помощи ломов и других железных предметов начали выколупливать плитку с тротуара на улице Грушевского.

Напомним, что вчера, 17 октября, под стенами Верховной рады начался митинг, участники которого потребовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

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