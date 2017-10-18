«Заявления одного из имперски настроенных политиков России Константина Затулина о том, что Азербайджан – единственная страна, выигравшая от развала СССР, говорит о том, что в Москве свыклись с нашей независимостью и воспринимают нашу страну как действительно равноправного партнера», - убежденно заявил haqqin.az экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов.

«Ну а то, что именно нефть стала гарантом нашей независимости, - неоспоримый факт. Надо отдать должное руководству страны, заключившему в свое время "Контракт века", который обеспечил Азербайджану энергетическую безопасность. Сегодня можно наблюдать, как даже страны Европы, имеющие многовековую историю государственности, теряют свою самостоятельность из-за нехватки энергоносителей. Мы же, славу Богу, держимся, не вступаем ни в какие блоки и продолжаем развиваться без диктата извне. Убежден, что с какими бы трудностями страна не столкнулась, мы должны продолжить свою политику и укреплять свою независимость», - сказал А.Муталибов.