В Ракке уничтожены 6 тысяч боевиков ИГ

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк заявил, что при освобождении сирийского города Ракка были уничтожены около 6 тыс. боевиков.

Кроме того, множество террористов просто сдались силам коалиции и повстанцев, сложив оружие, что позволяет говорить о победе над ИГ в Ракке.

«Теперь это проигранное дело», — написал Макгурк в своем Twitter.

По его словам, подготовка к полному разгрому ИГ велась последние двое суток. Теперь США намерены оказать помощь в восстановлении города.