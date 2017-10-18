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Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… Опять проблемы на матче «Карабаха»

Автор: Отдел спорта 

Болельщики вновь столкнулись с проблемами при посещении матча «Карабаха» в Лиге чемпионов. Перед сегодняшней игрой с «Атлетико» любителей футбола порадовали новостью о том, что общественная парковка на Бакинском Олимпийском стадионе, в отличие от игры с «Ромой», будет открыта.

Однако приехавшие на арену за два часа до начала матча болельщики обнаружили, что на общественный паркинг их авто не пропускают. Вместо этого им было предложено оставить машины в стороне от парковки среди глубоких луж, не успевших высохнуть после нескольких дождливых дней.

Чтобы выбраться с территории стихийной парковки, болельщикам пришлось прыгать по камням.

При этом пространство, действительно предназначенное для паркинга, на тот момент оставалось пустым.

Напомним, что после матча «Карабах»-«Рома» многие болельщики жаловались на отсутствие обещанных экспресс-автобусов. В тот дождливый день им пришлось долго идти до ближайшей станции метро – «Кероглу». Сегодня, к счастью, осадков нет, и хочется надеяться, что прыганье по лужам останется единственным приключением для болельщиков, посетивших игру с «Атлетико». Встреча начнется в 20:00.

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