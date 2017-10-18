Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты России

Журналист и телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России. Полный текст письма Собчак публикуют «Ведомости».

Собчак отмечает, что за пять лет, прошедшие с протестной волны 2012 года, ее политические воззрения окончательно сформировались, и она готова о них заявить.

«Я, Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», — пишет она.