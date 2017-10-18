Каталонский кризис может стоить Испании до 12 млрд евро

Каталонский кризис может иметь негативный эффект для экономики Испании и привести к потере до 12 млрд евро ВВП в будущем году. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на подсчеты Независимого органа по фискальной ответственности.

По информации издания, ВВП страны может сократиться на 0,4-1,2 процентных пункта в 2018 году, что равносильно потере от 4 млрд до 12 млрд евро в зависимости от того, как долго продлится конфликт, сообщает ТАСС.

Каталония представляет около 20% испанского ВВП, поэтому все, что происходит в регионе, оказывает существенное влияние на ситуацию во всем королевстве. Ранее прогноз роста экономики страны на будущий год составлял 2,7%.