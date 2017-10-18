Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч

Пользователь Twitter-имиджборда «Двач» опубликовал фотографию депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Натальи Поклонской в часах Rolex Oyster Perpetual на запястье.
Как сообщили «Ленте.ру» в официальном бутике компании Rolex в Москве, такая модель в 39-миллиметровом корпусе и на браслете из нержавеющей стали, с циферблатом оттенка Red Grape («Красный виноград») и с часовыми метками из белого золота стоит в России около 330 тысяч рублей. Часы оснащены механизмом калибра 3132 с автоматическим подзаводом, запас хода — около 48 часов.