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Реальные доходы россиян упали

 

За первые девять месяцев 2017 года реальные доходы граждан сократились на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом говорится в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстата) о социально-экономическом положении России.

По подсчетам экспертов, в 2017-м реальные доходы населения росли только в январе — на 8,8 процента. В мае и июне наблюдалась нулевая динамика роста. В остальные шесть месяцев доходы россиян падали. Самое резкое падение наблюдалось в апреле — на 7,5 процента.

Среднемесячная зарплата работников организаций за период с января по сентябрь этого года выросла на 6,7 процента по сравнению с тем же периодом в 2016 году. В сентябре 2017-го она составила 37520 рублей, в то время как в сентябре 2016-го она была 35843 рублей.

Согласно данным НИУ ВШЭ, за последние три года граждане обеднели почти на 20 процентов. За это же время реальный размер пенсий упал на 6,9 процента. Продукты, в свою очередь, подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2, услуги — на 21,3.

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