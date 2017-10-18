Сербский генерал ждет своей участи в Гааге

Гаагский трибунал уже 22 ноября огласит свое решение по делу бывшего генерала армии Республики Сербской Ратко Младича.

Как сообщает телерадиокомпания РТС, приговор Младичу может быть впоследствии обжалован с обеих сторон. Сейчас экс-генералу грозит пожизненное заключение.

Судебный процесс в отношении Младича длился с мая 2012 года до 15 декабря 2016 года. Его обвиняют в геноциде, преследовании, истреблении, убийствах, депортациях, насильственном перемещении гражданских лиц, а также преступлениях против человечности. Кроме того, среди обвинений фигурируют террор, незаконные нападения на гражданских лиц, захват заложников и нарушение правил ведения войны.

Обвинения против бывшего генерала касаются военных преступлений и преступлений против человечества в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах, унесшей жизни 100 тыс. человек.