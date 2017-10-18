Подписаться на уведомления
 

Сербский генерал ждет своей участи в Гааге

 

Гаагский трибунал уже 22 ноября огласит свое решение по делу бывшего генерала армии Республики Сербской Ратко Младича.

Как сообщает телерадиокомпания РТС, приговор Младичу может быть впоследствии обжалован с обеих сторон. Сейчас экс-генералу грозит пожизненное заключение.

Судебный процесс в отношении Младича длился с мая 2012 года до 15 декабря 2016 года. Его обвиняют в геноциде, преследовании, истреблении, убийствах, депортациях, насильственном перемещении гражданских лиц, а также преступлениях против человечности. Кроме того, среди обвинений фигурируют террор, незаконные нападения на гражданских лиц, захват заложников и нарушение правил ведения войны.

Обвинения против бывшего генерала касаются военных преступлений и преступлений против человечества в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах, унесшей жизни 100 тыс. человек.

733 просмотров


Старости
«Я призываю отменить эмбарго против Азербайджана»
«Я призываю отменить эмбарго против Азербайджана» громкое заявление главы ВПК Чехии
Наша погода
Сегодня 21° / 11°
19 Окт 18° / 12°
20 Окт 21° / 11°
21 Окт 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

США обвинили Китай в морских провокациях
Диего Симеоне о матче с «Карабахом»
Ильхам Алиев: "Нельзя, чтобы опасные элементы проникли через наши границы"
Януковичу продлили срок убежища в России
Ставка для Ирана меньше, чем риск наша аналитика
Генпрокурор США отрицает связи с Россией
Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах в политике
«Карабах» написал еще одну историю! Первая ничья в Лиге чемпионов; обновлено
Военный парад в Нахчыване фото
Реальные доходы россиян упали
Глава BP: "Ситуация в Курдистане не скажется на рынке нефти"
Сербский генерал ждет своей участи в Гааге
Финский президент рассказал, как нужно говорить с Путиным
Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч
Каталонский кризис может стоить Испании до 12 млрд евро
Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты России
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… Опять проблемы на матче «Карабаха»
Генпрокурор России отказался говорить о своих связях с Агаларовым
В Ракке уничтожены 6 тысяч боевиков ИГ
Аяз Муталибов: «В Москве свыклись с нашей независимостью» эксклюзив
В центре Киева распылили слезоточивый газ Обновлено
Стрельба в США: ранены пятеро человек
Командующие погранвойсками СНГ на приеме у Ильхама Алиева
Грузия передала Голландии ракету «Бук»
30-летний беженец из Азербайджана пролил кровь африканцев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться