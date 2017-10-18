Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах в политике

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем рассказала, что случаи сексуальных домогательств происходят и на самом высоком политическом уровне. Об этом она заявила в интервью шведскому агентству TT, передает Aftonbladet.

«И я сама с этим столкнулась», — добавила она.

Глава МИД королевства поддержала кампанию против сексуальных домогательств «Я тоже», запущенную американской актрисой Алиссой Милано.

«Смелые женщины и девушки по всему миру выступают (против домогательств), но я думаю также и как политик: что мы можем с этим сделать?» — отметила дипломат.