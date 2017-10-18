Генпрокурор США отрицает связи с Россией

Глава министерства юстиции США Джефф Сешнс ответил на вопросы на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса США, посвященные предполагаемому вмешательству России в выборы президента.

По словам Сешнса, он не имел «неподобающих» контактов с русскими и не обладает какими-либо свидетельствами о связях представителей предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией.

Кроме того, он категорически отрицает, что был лично вовлечен в связи с представителями российских, чтобы повлиять на исход президентских выборов.

Генпрокурор вновь заявил, что его встреча с российским послом Сергеем Кисляком, состоявшаяся еще в бытность генпрокурора сенатором, носила рутинный характер и не была посвящена обсуждению предвыборной кампании Трампа.