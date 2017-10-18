На восстановление контроля над спорной провинцией Киркук иракским войскам понадобилось менее 24 часов. Курдские пешмерга покинули свои позиции практически без сопротивления.

Понедельник 16 октября Багдад может с полным основанием объявлять праздничным днем. Правительственные силы, поддерживаемые шиитским ополчением Хашд аль-Шааби, а также отрядами самообороны местных туркоманов и арабов-суннитов, не встречая серьезного сопротивления со стороны курдских пешмерга практически парадным маршем прошли от границ провинции Киркук до ее, носящей одноименное название столицы.

И продолжают развивать успех, причем, не только в Киркуке – уже стало известно, что Хашд аль-Шааби взяли Синджар в провинции Ниневия, город, имеющий стратегическое значение, поскольку стоит на шоссе между Мосулом и границей Сирии.

Иракская армия также вышла на границы с Ираном в районе Ханакина, которые пешмерга покинули еще до того, как правительственные войска вступили с ними в соприкосновение.

Но наиболее серьезным успехом Багдада нужно считать то, что ему удалось без потерь восстановить контроль над всеми нефтяными полями Киркука, в том числе - над Бай-Хассан и Авана-Кум. Напомню, что именно после того, как Эрбиль оседлал два этих месторождения по праву трофея, отбитого у ИГИЛ, в окружение Барзани перестали говорить об автономии и начали настаивать на независимости Иракского Курдистана.

Всего за сутки Иракский Курдистан лишился половины своих основных источников дохода. Что, по сути, означает и конец экономической самодостаточности Эрбиля и крах мечты о скором создании суверенного Курдистана.

В Багдаде «горячие головы» уже требуют от правительства страны продолжить наступление, теперь уже на Эрбиль. Но, к счастью, Багдад и его союзники – как местные, так и Тегеран с Анкарой, вполне адекватно оценивают ситуацию. Прекрасно понимая, что операция по восстановлению контроля над спорной территорией – это одно, а вот вторжение в Иракский Курдистан – совсем другое. И в случае броска на Эрбиль курдские пешмерга координировать свои действия с правительственными войсками - что сплошь и рядом происходит сейчас в Киркуке – не будут, в крови умоются и наступающие, и обороняющиеся.

Акела промахнулся: ошибки Барзани

Иракские войска еще неспешно и осторожно занимали пригороды Киркука, а на дорогах, ведущих в Эрбиль и Сулейманию уже потянулись колонны курдских беженцев и отступающих частей пешмерга. Глотавшие пыль, которую поднимали обгонявшие их внедорожники и грузовики, под завязку набитые чиновниками курдской администрации провинции и их собранным в спешке имуществом.

«Они продали нас, чиновники продали всех нас», - в отчаянии говорили бойцы пешмерга и в одночасье оставшиеся безо всего гражданские. Но плотно закрытые стекла внедорожников надежно отгораживали вчерашних властителей провинции от оскорбительных реплик, плевков и отчаяния людей. Да мысли курдских политиков сейчас заняты другим – руководство КРАИ лихорадочно ищет виновных в «киркукской катастрофе», а его оппоненты прикидывают, как ловчее сейчас отстранить от власти клан Барзани.

Сам лидер Иракского Курдистана и правящая Демократическая партия (ДПК) во всем обвиняют Патриотический союз Курдистана (ПСК), руководители которого заключили сепаратную сделку с Багдадом, Тегераном и аль-Шааби. Которая, собственно, и стала главной причиной успешности иракского блицкрига в Киркуке. Впрочем, об этом – позже, поскольку сейчас речь о том, что раскол курдских политиков, за каждым из которых – свой клан, стал реальностью. И охватил не только политические элиты.

Нужно сказать, что ПСК никакой своей вины в заключении сепаратного соглашения не видит. Его лидеры заявляют, что противостояние ирано-иракско-турецкой коалиции - при полном невмешательстве в ситуацию Вашингтона - стало бы катастрофой для Эрбиля. А возникла эта коалиция исключительно по вине Барзани, который проигнорировал просьбы Тегерана, Анкары, Багдада и много кого еще, отказался слушать вполне разумные советы и настоял на проведении референдума.

Совершенно очевидно, что Барзани переоценил влиятельность тех своих друзей из Вашингтона, кто обещал ему поддержку США в деле создания независимого Курдистана. У него словно отшибло историческую память, поскольку курдов в вопросе создания собственного государства американцы постоянно, с 70-х годов прошлого столетия, со времен администрации Никсона, «кидают».

Он также не сумел адекватно представить себе реальное отношение курдских кланов к вопросу о независимости. Свыше 90% населения Иракского Курдистана сказали на референдуме «да», но это совершенно не означало, что для реализации этих итогов голосования они готовы немедленно вступить в военное и экономическое противостояние с могущественными региональными игроками. И уж совершенно ошибочным было его убеждение, что Турция и Иран не способны создать дееспособный для ликвидации вызова, возникшего после 25 сентября.

Судя по всему, Барзани откровенно переоценивал и лояльность отрядов пешмерга к Эрбилю, и монолитность их рядов. Киркук убедительно доказал, что даже спустя полтора десятилетия, прошедших с момента, когда курдские кланы дали согласие на вступление своих вооруженных отрядов под единое командование, пешмерга продолжает оставаться набором подразделений, для каждого из которых интересы клана стоят выше, чем приказы из Эрбиля.

Тем более, что в отрядах пешмерга в последнее время стремительно накапливалось недовольство администрацией КРАИ по самому животрепещущему вопросу – финансовому. Задержки выплаты заработной платы военнослужащим стали хроническими. Расцвел черный рынок, на котором бойцы и командиры пешмерга стали продавать излишки оружия, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Озабоченное подобным поворотом событий немецкое министерство обороны даже прекратило поставки оружия и снаряжения в Иракский Курдистан.

Но в Эрбиле этот тревожный звонок проигнорировали, предпочитая доходы от нефти тратить на пиар-акции за рубежом, гонорары лоббистам или же – на улучшение благосостояния клана Барзани. Например – на покупку старшим сыном Масуда Барзани, Масрором, особняка в Маклине, штат Вирджиния. За 11 миллионов долларов.

Рука Ирана в Киркуке: мифы и реальность

Откровенное изумление вызвало сделанного вчера, 17 октября заявление одного из главных архитекторов внешней политики Ирана Али Акбара Велаяти, советника Верховного лидера: «Иран не играет никакой роли в операции правительственных войск Ирака в провинции Киркук». А ее успех, по его мнению, обусловлен тем, что «большинство курдского народа выступает против амбициозных действий [президента Ирака Курдистана Масуда] Барзани».

С политической точки зрения подобное заявление вполне обосновано – на первый план выдвигаются именно Багдад и воля курдов. Кроме того, далеко не весь Ирак – и даже местные шииты – в восторге от той роли, которую стремится играть в этой стране Тегеран. Но, без участия Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а главное – личного присутствия легендарного командира «Аль-Кодс», бригадного генерала Касема Сулеймани, стремительное восстановление правительственными войсками контроля над спорной провинцией вряд ли стало бы возможным.

Вечером 15 октября состоялась встреча Сулеймани, сопровождавших его офицеров КСИР и двух командиров шиитского ополчения, Абу Махди аль-Мухандиси и Хади аль-Амери с представителями тех отрядов пешмерга в Киркуке, которые являются сторонниками Патриотического союза Курдистана. В ходе этой встречи курдам была передана карта с направлениями движения колонн правительственных войск и частей Хашд аль-Шааби по территории спорной провинции. С указанием тех объектов, которые будут заниматься в первую очередь.

Курдам было предложено либо заранее покинуть эти позиции, либо непосредственно сдать их правительственным войскам. Что важно – и иранцы, и представители Хашд аль-Шааби гарантировали пешмерга при отсутствии вооруженного сопротивления с их стороны либо беспрепятственный коридор в Иракский Курдистан, либо – участие в дальнейшей совместной работе по поддержанию безопасности в провинции.

Естественно, что подобный шаг Касема Сулеймани был заранее согласован с Багдадом, а кроме того – о нем была проинформирована Анкара. По сути, прибыв в Ирак 12 октября генерал со своими штабистами за три дня сумели договориться с лидерами Патриотического союза Курдистана, составить план участия в операции Хашд аль-Шааби, согласовать его с премьером Ирака и командованием правительственных войск, а заодно – и получить одобрение Анкары. И когда сейчас некоторые западные наблюдатели называют его по итогам произошедшего в Киркуке «истинным министром иностранных дел Ирана» - то они не слишком грешат против истины, во всяком случае – в том, что касается Ближнего и Среднего Востока.

Впрочем, этот успех КСИР и конкретно – аль-Кодс, имеет и свою оборотную сторону. Во-первых, Хашд аль-Шааби трудно назвать формированием, которое Тегеран полностью контролирует. Это ополчение – совсем не монолит, даже с конфессиональной точки зрения – в нем есть как шииты, так и сунниты, и даже христиане. Во-вторых, значительная его часть – местные отряды самообороны, которые готовы сражаться только в районах проживания, не далее.

И, в-третьих, как уже говорилось, в Ираке далеко не все довольны активностью Тегерана. И уж тем более далеки от мысли соглашаться на роль «младшего» партнера Ирана.

Далеко не все ополченцы из местных шиитов контролируются КСИР, среди них достаточно откровенных бандитов, действующих в отношении суннитов, туркоманов и курдов с большей жестокостью, чем даже ИГИЛ. Но ответственность за их преступления и местное население, и иностранные наблюдатели возлагают именно на Иран. Так, кстати, сейчас поступают и некоторые курдские политики, распространяющие в Сети информацию о «зверствах шиитских карателей» в Киркуке и районе Санджара в провинции Ниневия.

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Восстановление контроля над спорной провинцией – безусловный успех Багдада. Кроме того, это новое окно возможностей для тех курдских кланов и политических партий, который хотят устранить от власти семейство Барзани. Ну и – фактическое обнуление итогов референдума 25 сентября, поскольку на провозглашение независимости у Эрбиля элементарно нет ни средств, ни достаточных военно-политических ресурсов.

Но на этом все хорошие новости для антикурдской коалиции Анкара-Багдад-Тегеран пока заканчиваются. Ее успех носит оперативно-тактический, а не стратегический характер. Уже в ближайшее время в ситуацию вмешается Вашингтон, у которого свое видение ситуации, хотя он старательно демонстрирует свой нейтралитет. Для Ирана активная игра в Ираке становится все рискованнее, поскольку сопротивление его присутствию в стране постепенно нарастает.

Анкара, оставшись несколько в стороне от основных событий, обязательно поднимет вопрос о защите своих интересов, что означает нелегкий диалог с Тегераном, Багдадом и другими игроками по поводу разграничения сфер влияния, и здесь возможны любые драматические повороты.

В итоге, восстановление Багдадом контроля над спорной провинцией правильнее всего рассматривать как завязку еще одной интриги в регионе, которая в равной степени может закончиться как большой кровью, так и новыми границами. А возможно – и тем, и другим одновременно.