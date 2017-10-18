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Ильхам Алиев: "Нельзя, чтобы опасные элементы проникли через наши границы"

 

Мы должны делать все для того, чтобы через наши границы не проникали опасные элементы. Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на встрече с участниками 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вопросы укрепления безопасности, укрепления охраны границ для всех стран СНГ представляет большую важность.

"Это основа безопасности наших стран и народов. И от успешной деятельности служб, которыми вы руководите, во многом зависит и нормальная, спокойная жизнь наших граждан. Поэтому, безусловно, от сотрудничества, обмена информацией, взаимодействия между вами во многом зависит спокойное, нормальное, стабильное развитие наших стран", - сказал президент Азербайджана.

Президент Азербайджана отметил, что в сегодняшней повестке дня вопросы борьбы с международным терроризмом занимают главенствующее место.

"Практически на всех международных саммитах эта тема сегодня наиболее актуальная - борьба с экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком. Все это современные угрозы и вызовы, на которые наши страны, естественно, должны адекватно отвечать. Я рад, что на пространстве СНГ, в целом, ситуация достаточно стабильная. Особенно в сегодняшнем мире, когда во многих регионах происходят очень тревожные процессы – дестабилизация, внутренние конфликты, войны, кровавые столкновения. Поэтому, конечно же, мы должны и дальше укреплять безопасность наших стран и способствовать тому, чтобы сотрудничество между нашими странами, в том числе в сфере, которую вы возглавляете, еще больше укреплялось", - сказал президент Ильхам Алиев.

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