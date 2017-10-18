Диего Симеоне о матче с «Карабахом»

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне поделился на пресс-конференции впечатлениями от ничьи с «Карабахом» (0:0).

«Неожиданный результат, - говорит аргентинский специалист. - В первом тайме создали моменты, но не забили. Во втором тайме давление выросло. Мы стали бояться, что потеряем очки. И в итоге так и получилось. Но я все равно верю в свою команду. Будем работать над ошибками. Три месяца назад я подписал новый контракт, и я знал, что у меня есть на руках. Я был готов к этому.

Конечно, как я и говорил вчера, мы были готовы к такой игре «Карабаха». Хочу отметить вратаря соперника. Он спас команду в эпизодах, когда Карраско и Гризманн выходили к воротам.

«Карабах» умеет использовать свободные зоны. Переходы из обороны в атаку у азербайджанской команды были очень хорошими. Не думаю, что мы физически устали сегодня. Просто мы не использовали свои шансы. Начали ошибаться под давлением. Мы не смогли поставить точку в матче. Нам нужны были три очка. Мы шли вперед. «Карабах» хотел поймать нас на контратаке, но не смог. Не сказал бы, что мы сыграли плохо. Просто не получилась та игра, которую мы хотели».