Подписаться на уведомления
 

Диего Симеоне о матче с «Карабахом»

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне поделился на пресс-конференции впечатлениями от ничьи с «Карабахом» (0:0).

«Неожиданный результат, - говорит аргентинский специалист. - В первом тайме создали моменты, но не забили. Во втором тайме давление выросло. Мы стали бояться, что потеряем очки. И в итоге так и получилось. Но я все равно верю в свою команду. Будем работать над ошибками. Три месяца назад я подписал новый контракт, и я знал, что у меня есть на руках. Я был готов к этому.

Конечно, как я и говорил вчера, мы были готовы к такой игре «Карабаха». Хочу отметить вратаря соперника. Он спас команду в эпизодах, когда Карраско и Гризманн выходили к воротам.

«Карабах» умеет использовать свободные зоны. Переходы из обороны в атаку у азербайджанской команды были очень хорошими. Не думаю, что мы физически устали сегодня. Просто мы не использовали свои шансы. Начали ошибаться под давлением. Мы не смогли поставить точку в матче. Нам нужны были три очка. Мы шли вперед. «Карабах» хотел поймать нас на контратаке, но не смог. Не сказал бы, что мы сыграли плохо. Просто не получилась та игра, которую мы хотели».

1359 просмотров


Старости
«Я призываю отменить эмбарго против Азербайджана»
«Я призываю отменить эмбарго против Азербайджана» громкое заявление главы ВПК Чехии
Наша погода
Сегодня 21° / 11°
19 Окт 18° / 12°
20 Окт 21° / 11°
21 Окт 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

США обвинили Китай в морских провокациях
Диего Симеоне о матче с «Карабахом»
Ильхам Алиев: "Нельзя, чтобы опасные элементы проникли через наши границы"
Януковичу продлили срок убежища в России
Ставка для Ирана меньше, чем риск наша аналитика
Генпрокурор США отрицает связи с Россией
Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах в политике
«Карабах» написал еще одну историю! Первая ничья в Лиге чемпионов; обновлено
Военный парад в Нахчыване фото
Реальные доходы россиян упали
Глава BP: "Ситуация в Курдистане не скажется на рынке нефти"
Сербский генерал ждет своей участи в Гааге
Финский президент рассказал, как нужно говорить с Путиным
Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч
Каталонский кризис может стоить Испании до 12 млрд евро
Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты России
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… Опять проблемы на матче «Карабаха»
Генпрокурор России отказался говорить о своих связях с Агаларовым
В Ракке уничтожены 6 тысяч боевиков ИГ
Аяз Муталибов: «В Москве свыклись с нашей независимостью» эксклюзив
В центре Киева распылили слезоточивый газ Обновлено
Стрельба в США: ранены пятеро человек
Командующие погранвойсками СНГ на приеме у Ильхама Алиева
Грузия передала Голландии ракету «Бук»
30-летний беженец из Азербайджана пролил кровь африканцев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться