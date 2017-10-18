США обвинили Китай в морских провокациях

Проводя провокационные действия в Южно-Китайском море, Китай подрывает международный порядок. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, эти действия являются вызовом не только для США, но и для соседней с Китаем Индии.

«Китай подрывает мировой порядок…провокационные действия Китая в Южно-Китайском море напрямую бросают вызов мировому порядку и нормам, за которые выступают США и Индия», — отметил Тиллерсон.

Китай имеет территориальные споры по поводу ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.