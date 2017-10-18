Казалось бы, времена массового потока в страну беженцев и вынужденных переселенцев, когда измученные, озлобленные своим горем люди стихийно селились в любых помещениях, лишь бы иметь хоть какую-то крышу над головой и даже захватывали квартиры, где по какой-то причине отсутствовали хозяева, миновали. Уже давно в регионах и самом Баку для них построены целые поселки с современными, комфортабельными домами, выделены участки земли для самостоятельного возведения жилья, однако все еще четыре тысячи квартир, имеющих законных владельцев, не освобождаются. Ссылаясь на перенесенные невзгоды, беженцы не хотят их покидать.

Как сообщили haqqin.az в Государственном комитете по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, по решению правительства в первую очередь новым жильем обеспечиваются беженцы и переселенцы, проживающие в аварийных и не пригодных для жилья зданиях. На сегодняшний день в стране для вынужденных переселенцев построено 96 жилых массива в Карадагском, Сабунчинском, Тертерском и других районах. В то же время немало и тех, кто все еще продолжает жить в общежитиях, пионерских лагерях, помещениях различных учреждений.

Однако депутат Милли Меджлиса Фазиль Газанфароглу в беседе с haqqin.az выразил мнение, что безотлагательного решения требует и проблема захваченных беженцами квартир - нельзя обеспечивать права одной категории населения за счет нарушения прав других граждан, считает он.

Захваты пустующих квартир беженцами и вынужденными переселенцами из оккупированных районов продолжались до примерно до 2000 года. Тогда же и позже были вынесены тысячи судебных решений о возвращении собственности законным владельцам, однако исполнение судебных постановлений до конца так и не было осуществлено. За это время многие, захватившие чужие квартиры, люди обзавелись хозяйством, устроились на работу и даже занялись предпринимательством, что позволило им приобрести себе квартиры. Однако даже такие, злоупотребляя ситуацией, хотя и имеют собственную новую квартиру, продолжают удерживать чужие дома.

«К депутатам до сих пор обращаются люди, чьи дома когда-то заняли беженцы и не хотят выселяться, хотя давно имеют и жилую, и даже нежилую собственность. Для потерявших свои квартиры это стало тяжелой финансовой и морально-психологической проблемой. Представьте состояние человека, который, имея собственность, вынужден жить квартирантом, отдавая половину зарплаты за аренду. От угнетающего чувства несправедливости у людей порой не выдерживает сердце. Конечно, среди захвативших чужую собственность людей есть и такие, кому действительно негде жить. Но и в таком случае необходимо решать эту проблему», - настаивает депутат.

Ф.Газанфароглу полагает, что было бы целесообразно сформировать госкомиссию, которая бы выявила среди вынужденных переселенцев тех, кто со временем получил или купил квартиры. Это в значительной мере облегчило бы государству бремя проблем, связанных с беженцами и вынужденными переселенцами и обеспечило бы права собственности граждан, чьи квартиры в свое время были незаконно заняты.