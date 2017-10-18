Гурбан Гурбанов: «Карабах» сыграл "через не могу"

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился на пресс-конференции впечатлениями от исторического результата, добытого его командой в Лиге чемпионов. Как известно, «Карабах» сыграл вничью 0:0 с «Атлетико», набрав первое очко в Лиге чемпионов.

«Поздравляю всех с первым набранным очком в Лиге чемпионов! – говорит Гурбан Гурбанов. – Много трудились для этого. Было очень тяжело. В конце матча игроки нашли в себе силы, которых, казалось, уже нет. Мы смогли сыграть правильно. Благодарю болельщиков. Они были с нами до конца матча.

Мы набрали очень важное очко. Футболистам этот результат принесет пользу в будущем.

Почему не играли так раньше? Всегда, когда начинаешь что-то новое, присутствует волнение. Думаю, что от игры к игре будем выглядеть лучше. Опыт первых двух игр дал о себе знать.

Но и сегодня у нас были недостатки. Мы дали сопернику создать несколько голевых возможностей.

Эпизод с удалением Ндлову? Возможно, судья ошибся. Если там и не было пенальти, то и симуляции тоже не было. Однако футбол - скоростная игра. Здесь бывают ошибки. Ндлову был очень огорчен своим удалением. Но все нормально.

Кто заменит Ндлову в следующем матче Лиги чемпионов? Мы не будем много думать об этом. У нас всего два варианта – Рамиль Шейдаев и Махир Мадатов. Решим в будущем.

Будем заново пересматривать эпизод с удалением Ндлову. Но если даже арбитр ошибся, обращаться в УЕФА нет смысла. Мы уже один раз подавали протест, и ответ вам известен. Не будем тратить время на это, чтобы потом огорчаться.

Футболисты сыграли "через не могу". Соперник требовал постоянной концентрации. Сегодня вновь убедились, что Лига чемпионов полностью отличается от других соревнований. Здесь очень высокое напряжение. Для восстановления понадобится больше времени, чем обычно, так как приходится постоянно бегать за мячом. Для нас это чуждо в чемпионате Азербайджана.

Но мы сегодня выдержали, и я рад этому. Все наши соперники превосходят нас во всех компонентах, так как они каждую неделю играют в таком темпе. Но повторюсь: сегодня мы нашли в себе силы, которых уже практически не было.

Выход на поле Дональда Герье? У него скончалась маленькая дочь. Очень тяжелая потеря. Мы его поддержали. Постарались, чтобы он быстрее вернулся к тренировкам. Он отсутствовал только два дня. После встречи со мной возобновил тренировки. Футбол - такая игра, которая помогает забыть горе. Он нам был нужен, его скорость, умение играть в воздухе. Дональд – молодец! Несмотря ни на что, он смог выйти и сыграть сегодня.

Травма Бадави Гусейнов? Обследование будет завтра, но на данный момент прогнозы неутешительные. Возможно, у него мениск.

О чем я думал в концовке, когда «Атлетико» атаковал? Все мои мысли были на поле. Это привычные минуты. Там была непонятная ситуация. Судья назначил штрафной в нашу сторону, хотя был поднят флажок. Потом мы поняли, что судья, скорее всего, был прав».