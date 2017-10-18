Подписаться на уведомления
 

Гурбан Гурбанов: «Карабах» сыграл "через не могу"

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился на пресс-конференции впечатлениями от исторического результата, добытого его командой в Лиге чемпионов. Как известно, «Карабах» сыграл вничью 0:0 с «Атлетико», набрав первое очко в Лиге чемпионов.

«Поздравляю всех с первым набранным очком в Лиге чемпионов! – говорит Гурбан Гурбанов. – Много трудились для этого. Было очень тяжело. В конце матча игроки нашли в себе силы, которых, казалось, уже нет. Мы смогли сыграть правильно. Благодарю болельщиков. Они были с нами до конца матча.

Мы набрали очень важное очко. Футболистам этот результат принесет пользу в будущем.

Почему не играли так раньше? Всегда, когда начинаешь что-то новое, присутствует волнение. Думаю, что от игры к игре будем выглядеть лучше. Опыт первых двух игр дал о себе знать.

Но и сегодня у нас были недостатки. Мы дали сопернику создать несколько голевых возможностей.

Эпизод с удалением Ндлову? Возможно, судья ошибся. Если там и не было пенальти, то и симуляции тоже не было. Однако футбол - скоростная игра. Здесь бывают ошибки. Ндлову был очень огорчен своим удалением. Но все нормально.

Кто заменит Ндлову в следующем матче Лиги чемпионов? Мы не будем много думать об этом. У нас всего два варианта – Рамиль Шейдаев и Махир Мадатов. Решим в будущем.

Будем заново пересматривать эпизод с удалением Ндлову. Но если даже арбитр ошибся, обращаться в УЕФА нет смысла. Мы уже один раз подавали протест, и ответ вам известен. Не будем тратить время на это, чтобы потом огорчаться.

Футболисты сыграли "через не могу". Соперник требовал постоянной концентрации. Сегодня вновь убедились, что Лига чемпионов полностью отличается от других соревнований. Здесь очень высокое напряжение. Для восстановления понадобится больше времени, чем обычно, так как приходится постоянно бегать за мячом. Для нас это чуждо в чемпионате Азербайджана.

Но мы сегодня выдержали, и я рад этому. Все наши соперники превосходят нас во всех компонентах, так как они каждую неделю играют в таком темпе. Но повторюсь: сегодня мы нашли в себе силы, которых уже практически не было.

Выход на поле Дональда Герье? У него скончалась маленькая дочь. Очень тяжелая потеря. Мы его поддержали. Постарались, чтобы он быстрее вернулся к тренировкам. Он отсутствовал только два дня. После встречи со мной возобновил тренировки. Футбол - такая игра, которая помогает забыть горе. Он нам был нужен, его скорость, умение играть в воздухе. Дональд – молодец! Несмотря ни на что, он смог выйти и сыграть сегодня.

Травма Бадави Гусейнов? Обследование будет завтра, но на данный момент прогнозы неутешительные. Возможно, у него мениск.

О чем я думал в концовке, когда «Атлетико» атаковал? Все мои мысли были на поле. Это привычные минуты. Там была непонятная ситуация. Судья назначил штрафной в нашу сторону, хотя был поднят флажок. Потом мы поняли, что судья, скорее всего, был прав».

3335 просмотров


Старости
Константин Затулин: «Азербайджан – единственная страна, выигравшая от развала СССР»
Константин Затулин: «Азербайджан – единственная страна, выигравшая от развала СССР»
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
20 Окт 20° / 11°
21 Окт 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

СГБ обнаружила незаконные действия в Бинагади
Мировые цены на нефть растут
Китай - новый СССР с азиатским лицом комментарий к эпохальному съезду
Россияне едут в Баку за американскими визами
Берлускони призвал все области Италии требовать себе автономию
Внедорожник въехал в толпу в Харькове
И.Алиев приостанавливает проверку предпринимателей до 2021 года
Трагедия Байрамовых в Саратове Елена Балаян бьет тревогу
Гурбан Гурбанов: «Карабах» сыграл "через не могу"
В Баку 4 тысячи захваченных квартир комментарий депутата
США обвинили Китай в морских провокациях
Диего Симеоне о матче с «Карабахом»
Ильхам Алиев: "Нельзя, чтобы опасные элементы проникли через наши границы"
Януковичу продлили срок убежища в России
Ставка для Ирана меньше, чем риск наша аналитика
Генпрокурор США отрицает связи с Россией
Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах в политике
«Карабах» написал еще одну историю! Первая ничья в Лиге чемпионов; обновлено
Военный парад в Нахчыване фото
Реальные доходы россиян упали
Глава BP: "Ситуация в Курдистане не скажется на рынке нефти"
Сербский генерал ждет своей участи в Гааге
Финский президент рассказал, как нужно говорить с Путиным
Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч
Каталонский кризис может стоить Испании до 12 млрд евро
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться