Без преувеличения, в патовую ситуацию в Саратове попала семья 30-летней Рены Байрамовой: из-за неуплаты ипотечного долга женщина и ее трое малолетних детей в ближайшее время могут оказаться на улице.

Страшный сон половины живущих в кредит россиян под названием "ипотека" стал для семьи Байрамовой явью – со своей полуубитой "двушкой", купленной в 2011 году на деньги банка "Пересвет", они вот-вот распрощаются. Из-за сложных жизненных обстоятельств молодая женщина и ее муж Салман Бахшиев не платят за ипотеку почти четыре года. О проблемах семьи Байрамовых в своем репортаже в издании «Взгляд-инфо» пишет журналистка Елена Балаян.

История их семьи для переселенцев вполне традиционна. В Саратов Рена приехала в 2007 году из Азербайджана, из маленького поселка Аврора Ленкоранского района. Оттуда был родом и Салман, отправившийся на заработки в Россию несколькими годами ранее.

Поначалу дела в Саратове у семьи Байрамовой шли хорошо, у Салмана был свой маленький овощефруктовый бизнес – две точки и магазин. Пока муж зарабатывал деньги, Рена сидела дома с детьми. Окончив с красным дипломом медучилище по специальности акушерство, она так и не успела поработать. Сразу после замужества родилась Лейла, годом позже на свет появились близняшки Эльшан и Гульшан, девочка и мальчик. Все трое – граждане РФ, как и их родители.

Зарабатываемых Салманом денег семье хватало, поэтому в 2011 году семья Байрамовой решила, что настала пора приобретать собственное жилье, и взяла ипотечный кредит.

400 тысяч рублей первоначального взноса плюс 350 тысяч рублей материнского капитала отдали банку и по 16 тысяч рублей платили исправно каждый месяц в течение трех лет.

Нормальный ход событий был нарушен болезнью Салмана. Три года он практически нигде не работал, а все заботы о содержании семьи легли на плечи жены.

Кормить – Рена кормила, а вот за ипотеку уже не платила. С одной стороны, потому что не могла, с другой – каким-то образом до нее дошла информация, будто бы банка, в котором она брала кредит, юридически больше не существует, а о его правопреемнике она долгое время ничего не знала. И лишь в 2016 году ей стало известно, что ее кредит продан АИЖК, когда к ней пришли судебные приставы.

Балкон квартиры, где пока еще живет семья Байрамовой, легко узнать по количеству постиранного белья – большая семья с тремя маленькими детьми требует большой стирки. Стирать Рене приходится холодной водой – горячую год назад отключили за неуплату.

Этот долг она умудрилась погасить, но смысла в этом особого нет – квартира все равно им больше не принадлежит. Детей Рена купает водой, нагретой на плите, при этом дети у нее всегда ходят чистыми и опрятными и учатся на "четверки" и "пятерки", отмечают соседи.

Отсутствие горячей воды – смешные мелочи в сравнении с тем, что может ждать семью Байрамовой в будущем.