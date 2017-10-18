И.Алиев приостанавливает проверку предпринимателей до 2021 года

«Глава государства направил в Милли меджлис новый законопроект «О приостановлении проверок предпринимательской деятельности до 2021 года». Как сообщил haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, согласно законопроекту, проверки предпринимательской деятельности предусмотрены на срок 4 года, начиная с 1 ноября.

По его словам, в этот период времени могут быть проведены только налоговые проверки, а также определенные соответствующими органами исполнительной власти проверки в связи с угрозой безопасности и экономическим интересам государства, жизни и здоровью людей.

Депутат добавил, что данные проверки будут проводиться соответствующими органами исполнительной власти с учетом определенных ограничений. Кроме того новый закон не будет ограничивать проверки качества продуктов и лекарства.

«В проекте отмечается, что положения закона в связи с расследованием коррупционных преступлений не относятся к проверкам, проводимым Генпрокуратурой. Предприниматель может подать жалобу административного и судебного порядка в органы прокуратуры и соответствующие органы исполнительной власти в случае, если проверки будут проводиться с нарушением положений этого закона», - сказал он.