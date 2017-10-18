Подписаться на уведомления
 

И.Алиев приостанавливает проверку предпринимателей до 2021 года

Автор: Отдел информации 

«Глава государства направил в Милли меджлис новый законопроект «О приостановлении проверок предпринимательской деятельности до 2021 года». Как сообщил haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, согласно законопроекту, проверки предпринимательской деятельности предусмотрены на срок 4 года, начиная с 1 ноября.

По его словам, в этот период времени могут быть проведены только налоговые проверки, а также определенные соответствующими органами исполнительной власти проверки в связи с угрозой безопасности и экономическим интересам государства, жизни и здоровью людей.

Депутат добавил, что данные проверки будут проводиться соответствующими органами исполнительной власти с учетом определенных ограничений. Кроме того новый закон не будет ограничивать проверки качества продуктов и лекарства.

«В проекте отмечается, что положения закона в связи с расследованием коррупционных преступлений не относятся к проверкам, проводимым Генпрокуратурой. Предприниматель может подать жалобу административного и судебного порядка в органы прокуратуры и соответствующие органы исполнительной власти в случае, если проверки будут проводиться с нарушением положений этого закона», - сказал он.

2414 просмотров


Старости
Константин Затулин: «Азербайджан – единственная страна, выигравшая от развала СССР»
Константин Затулин: «Азербайджан – единственная страна, выигравшая от развала СССР»
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
20 Окт 20° / 11°
21 Окт 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

СГБ обнаружила незаконные действия в Бинагади
Мировые цены на нефть растут
Китай - новый СССР с азиатским лицом комментарий к эпохальному съезду
Россияне едут в Баку за американскими визами
Берлускони призвал все области Италии требовать себе автономию
Внедорожник въехал в толпу в Харькове
И.Алиев приостанавливает проверку предпринимателей до 2021 года
Трагедия Байрамовых в Саратове Елена Балаян бьет тревогу
Гурбан Гурбанов: «Карабах» сыграл "через не могу"
В Баку 4 тысячи захваченных квартир комментарий депутата
США обвинили Китай в морских провокациях
Диего Симеоне о матче с «Карабахом»
Ильхам Алиев: "Нельзя, чтобы опасные элементы проникли через наши границы"
Януковичу продлили срок убежища в России
Ставка для Ирана меньше, чем риск наша аналитика
Генпрокурор США отрицает связи с Россией
Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах в политике
«Карабах» написал еще одну историю! Первая ничья в Лиге чемпионов; обновлено
Военный парад в Нахчыване фото
Реальные доходы россиян упали
Глава BP: "Ситуация в Курдистане не скажется на рынке нефти"
Сербский генерал ждет своей участи в Гааге
Финский президент рассказал, как нужно говорить с Путиным
Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч
Каталонский кризис может стоить Испании до 12 млрд евро
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться