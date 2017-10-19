Берлускони призвал все области Италии требовать себе автономию

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех итальянских областях. Об этом политик заявил в среду на мероприятии, посвященном поддержке плебисциту, который пройдет в северных Ломбардии и Венето 22 октября, передает ТАСС со ссылкой на новостной канал Rai News 24.

"Мы хотим предложить всем итальянским регионам потребовать часть полномочий от центрального правительства региональным властям", - сказал Берлускони, выразив поддержку референдуму.

При этом он не уточнил, пойдет ли сам голосовать в родном Милане (административный центр Ломбардии).

"Мне нужно проконсультироваться со своими адвокатами, имею ли я право голоса", - сказал экс-премьер, пояснив, что перенес регистрацию по месту жительства в Рим.