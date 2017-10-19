Россияне едут в Баку за американскими визами

Россияне все чаще едут за американскими визами в Азербайджан. Об этом корреспонденту портала TourDom.ru рассказала заместитель начальника визового отдела «Карлсон Туризм» Екатерина Тимохина.

По ее словам, несмотря на обещания посольства США открыть запись на собеседования в Москве в сентябре, этого до сих пор не произошло.

«Нам говорят, что всё открыто, ловите момент. Но вот уже два месяца мы ни одного свободного слота на собеседование в системе не видели. Даже те, у кого с момента окончания предыдущей визы не прошло 11 месяцев, не могут получить новые документы. В Pony Express теперь тоже принимают по записи, и в Москве ее нет. Да, открыты Питер, Екатеринбург, Владивосток. Но так как там необходимо личное присутствие, то и этот вариант наших туристов не устраивает», – рассказала Тимохина.

По ее словам, большинство россиян, которые собирались отправиться в США осенью, перенесли свои поездки на зиму и ждут развития ситуации.

В туроператоре «Жарков-тур», специализирующемся на турах в Прибалтику и СНГ, корреспонденту портала TourDom.ru также сообщили, что в текущем сезоне многие туристы едут за американскими визами в Армению, Грузию и Азербайджан.