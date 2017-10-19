Стремительный рост могущества Китая заставляет с большим интересом наблюдать за происходящими там событиями, особенно за такими, которые случаются раз в пять лет – за съездами Компартии. Но нынешний XIX съезд, похоже, будет выделяться даже на фоне других съездов.

В первую очередь это связано с амбициями нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина, который также занимает пост генсека партии и председателя Центрального военного совета. Избранный на прошлом съезде в 2012 году председатель Си, которого на западный манер называют президентом, за время своего правления резко усилил функции первого лица в государстве. Тем самым он нарушил традиции коллективного руководства, которые установились после смерти Мао Цзедуна.

Си Цзиньпин решительно настроен войти в историю страны лидером уровня Мао и Дэн Сяопина. Если первый, революционер, возродил великий Китай, второй, реформатор, открыл дорогу к экономическому росту, то Си должен, как он считает, возглавить Китай в эпоху становления того мировым лидером.

А для этого нужно решительно изменить Китай. Грядущему эпохальному изменению Китая и была посвящена необычно длинная речь 64-летнего лидера. Он говорил три часа двадцать три минуты. Для сравнения, его предшественник на последнем съезде Ху Цзиньтао уложился в полтора часа. Но у того и не было столь высоких целей, какие ставит перед собой и страной Си.

К 2050 году, по его словам, Китай должен стать могущественным и модернизированным государством, которое будет играть ведущую роль на мировой сцене. Так Поднебесная должна ознаменовать столетие образования народной республики. До этого должна быть окончательно решена проблема построения «среднезажиточного общества». Об этом говорилось еще в решениях XVI съезда: к 2020 году планировалось увеличить душевой доход с 800 долларов до трех тысяч.

Эту задачу удалось решить досрочно: в 2016 году чистый доход на душу населения составил 3,47 тысячи долларов. Но предстоит еще большая работа по улучшению качества образования, борьбе с бедностью и всего того, что называют качеством жизни. В частности председатель КНР говорит о необходимости радикального улучшения экологической обстановки.

Новый Китай должен стать «страной инноваторов», открытой к международному сотрудничеству, и категорически выказался против курса на изоляцию. Тут Си продолжает ту политику, о которой он заявил во время своего сенсационного приезда в швейцарский Давос: в то время как Трамп заявил о курсе на выход из международных торговых и экономических организаций, китайский лидер провозгласил о приверженности Китая к открытости и международному сотрудничеству.

При этом в своей длинной речи высший военный руководитель Китая заявил о необходимости к 2035 году полностью модернизировать китайские вооруженные силы, сделав их готовыми к ведению современной войны. Мир и торговля хороши, когда за ними маячат мощные армия и флот, доказано США.

Путь к «китайской мечте», как охарактеризовал свои грандиозные планы Си, будет проходить с полным учетом китайской специфики. В его речи не прозвучало ничего, что даже намекало бы на развитие многопартийности или какой-то демократизации. Наоборот, китайский лидер прямо заявил, что Китаю не подходят модели других стран, только ведущая и все контролирующая роль Компартии способна обеспечить необходимые преобразования.

Как образно заметил один из экспертов, Си Цзиньпин видит себя во главе Компартии, партию во главе Китая, а Китай – во главе мира. Кстати, 2200 депутатов съезда, представляющие 89 миллионов членов КПУ, должны будут избрать Центральный комитет (200 человек), тот в свою очередь изберет Политбюро (25 человек), а тот – постоянный комитет Политбюро (7 человек). Очевидно, что в центральные органы попадут люди, лично преданные Си Цзиньпину, который за последние пять лет провел невиданную чистку в партии под лозунгами борьбы с коррупцией.

Нельзя исключать, что в 2022 году, когда подойдет к концу второй срок Си, КПУ примет решение о его третьем сроке, либо же он станет неформальным лидером преобразований Китая, как это случилось с Дэн Сяопином, сохранившим идейное влияние на страну после отставки со всех постов. Си – человек огромных амбиций и железной воли. Китаю предстоят интересные времена на пути к поставленным целям. А раз Китаю, то и всему миру тоже.