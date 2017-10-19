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СГБ обнаружила незаконные действия в Бинагади

 

Сотрудники Госкомиссии по работе с религиозными структурами, СГБ и представители исполнительной власти провели проверку поступившей информации о нарушении правил деятельности религиозных структур в Баку.

Как сообщает пресс-служба Госкомиссии, с этой целью был проведен осмотр в помещениях «Религиозной общины Бинагадинского района» (Бинагадинский район, 8 микрорайон, улица Ибрагима Дадашова) и «Религиозной общины Ирфан» (Бинагадинский район, 8 микрорайон, проспект Азадлыг, 15).

В обеих религиозных общинах были вскрыты факты проведения незаконных религиозных обрядов.

Сотрудники Госкомиссии составили в отношении Ахадова Джалала Закир оглу и Гасанзаде Рамина Абдулла оглу протоколы по 515.0.2 и 515.0.3 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Эти документы были направлены в суд.  

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СГБ обнаружила незаконные действия в Бинагади
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