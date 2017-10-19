Среди стран-членов Европейского Союза, с которыми Азербайджан имеет двусторонние отношения, особое место принадлежит Италии, являющейся главным стратегическим партнером нашей страны в Европе. В особенности это касается экономических взаимоотношений между нашими странами. Не секрет, что Италия занимает первое место по своей доле в общем объеме товарооборота Азербайджана. Строительство Трансадриатического трубопровода, по которому в Европу и, в частности, в Италию пойдет «голубое топливо» с Каспия, еще больше поднимет уровень двусторонних отношений между Баку и Римом. Авторитетные итальянские компании видят в Азербайджане надежного партнера для сотрудничества в различных сферах. В следующем году Италия будет также председательствовать в ОБСЕ, чья Минская группа непосредственно занимается посредничеством в деле урегулирования карабахского конфликта. Прочные связи связывают наши страны и народы в области образования и культуры. Обо всех этих и других вопросах мы решили побеседовать с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Азербайджане Аугусто Массари, который недавно приступил к своим обязанностям.

После вручения верительных грамот президенту страны Ильхаму Алиеву в конце августа 2017 года это первое развернутое интервью господина посла, которое он дал средствам массовой информации Азербайджана. Господин Массари – кадровый дипломат, начавший свою деятельность в Министерстве иностранных дел Италии с 1998 года. Непосредственно перед назначением в Баку, с 2013 года, Аугусто Массари работал в итальянском посольстве в Пекине в качестве первого советника и руководителя экономического и коммерческого офиса, а с августа 2015 года заместителя главы миссии. С 10 августа 2017 года Аугусто Массари является послом Италии в Азербайджане.

Непосредственно перед началом нашей беседы мы стали свидетелями того, как господин посол лично вручил паспорт с итальянской визой азербайджанской студентке. Как выяснилось позднее, это была 500-ая виза, выданная в этом году посольством Италии нашим студентам, желающим получить образование в этой стране. Но обо всем по порядку.

Итак, в гостях у haqqin.az чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

- В первую очередь, господин посол, позвольте выразить Вам нашу признательность за предоставленную возможность. 16 мая 2016 года на нашем сайте было опубликовано интервью с Вашим предшественником господином Джампаоло Кутилло, которое вызвало широкий общественный резонанс и было весьма позитивно встречено нашими читателями. Сегодня мы также нисколько не сомневаемся, что интервью с Вами вызовет столь же пристальный интерес. Особенно учитывая, что со времени интервью с Вашим предшественником прошло почти полтора года, а двусторонние отношения между нашими странами поступательно развиваются.

Именно о двусторонних отношениях между Италией и Азербайджаном мы хотели бы задать свой первый вопрос. Как известно, Италия является главным стратегическим партнером Азербайджана в Евросоюзе. Доля Италии в общем объеме товарооборота Азербайджана составляет почти 15 процентов. Что намерены предпринять Вы на своей новой должности для дальнейшего качественного улучшения отношений между двумя государствами?

- Италия на самом деле является первым пунктом назначения азербайджанского экспорта. И для нас Азербайджан является первым или вторым, в зависимости от года, поставщиком сырой нефти. Эти отношения крайне важны как для вашей страны, так и для моей. И я думаю, что за эти годы сложились очень сильные экономические отношения, прочные политические связи, а также крепкая дружба между двумя народами. У нас нет политических проблем. Наши экономические отношения растут. Разве что, за последние два года экспорт итальянских товаров в Азербайджан значительно снизился, вероятно, из-за девальвации вашей валюты и меньшего объема расходов. Однако в первые шесть или семь месяцев этого года мы уже стали свидетелями некоторого улучшения. Мы надеемся, что мы сможем вернуться к уровню двухлетней давности, когда мы достигли пика наших экономических взаимоотношений.

Следует отметить, что у Италии имеется торговый дефицит в отношениях с Азербайджаном, главным образом потому, что мы импортируем сырую нефть. Этот дефицит торгового баланса, вероятно, увеличится, когда к 2020 году будет завершено строительство проекта Трансадриатического трубопровода (TAP). Тогда мы начнем импортировать и природный газ. Это означает, что нам необходимо сбалансировать этот торговый дефицит за счет большего присутствия итальянских компаний в Азербайджане. Наличие большего количества итальянских компаний в Азербайджане может также соответствовать цели вашего правительства по диверсификации национальной экономики.

Я обсудил с президентом Ильхамом Алиевым эти вопросы, когда представлял ему свои верительные грамоты после моего приезда. Он пригласил меня работать над этим, чтобы привлечь больше итальянских компаний в Азербайджан. Я постараюсь сделать это. Есть множество сфер, кроме нефти и газа, где итальянские компании могут работать вместе с Азербайджаном. Есть несколько проектов, в которых итальянские компании являются кандидатами на получение тендера – это новый проект нефтеперерабатывающего завода, крупный проект в сталелитейном секторе, большой инфраструктурный проект железной дороги, соединяющей страну с севером, с Россией, как частью коридора Север-Юг, строительные и инфраструктурные проекты, сельское хозяйство.

Уверен, что мы будем поддерживать наше положение в качестве первого партнера Азербайджана и еще больше консолидировать и укреплять эти отношения.

- Вы упомянули строящийся Трансадриатический трубопровод, который является частью Южного газового коридора, призванного диверсифицировать поставки энергоносителей в Евросоюз и обеспечить энергетическую безопасность Европы. Не считаете ли Вы, что многочисленные акции протеста в Италии, которые уже давно сопутствуют строительству итальянского сегмента, искусственно подогреваются некими силами, заинтересованными в отсутствии у Евросоюза альтернативных источников энергии?

- Я думаю, что, несмотря на наличие этих сил, для нас более актуальным является тот факт, что и консорциум TAP, и правительства стран, участвующих в проекте, действительно готовы идти вперед. Когда я вручал верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву, я подчеркнул политическую волю итальянского правительства двигаться вперед. В прошлом месяце мое правительство продемонстрировало это, приняв новые указы для продвижения работ на этих строительных площадках. На прошлой неделе Конституционный суд Италии принял важное решение, которое ускорит этот процесс. Это показывает, как обстоят дела. И каковы бы ни были препятствия, мы все равно продолжим строительство.

Вы знаете, Азербайджан – это начало проекта, а Италия – конец. Мы являемся двумя важными звеньями цепи - первой и последней. TAP – очень важный проект. Мы знаем, что он является стратегическим для Азербайджана. Он также очень важен для диверсификации поставок энергоресурсов в Европу. Все знают об этом. И да, были протесты. Я думаю, что иногда просто имело место отсутствие настоящего освещения информации о том, что этот проект из себя представляет. Люди могут быть обеспокоены экологическим воздействием проекта. Но я думаю, что сейчас ситуация улучшается каждую неделю, день за днем. Опять же, воля итальянского правительства в том, чтобы двигаться вперед и завершить строительство в 2020 году.

Этот проект имеет взаимную выгоду для Италии и Азербайджана, а также для всех вовлеченных стран. Он выгоден компаниям, которые работают над созданием инфраструктуры. Он выгоден европейским гражданам, и представляет выгоду для диверсификации поставок энергоресурсов в Европу, что имеет особый интерес для Брюсселя.

- 4 октября сего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял итальянскую делегацию под руководством генерального директора итальянской компании Leonardo Алессандро Профумо. Учитывая специфику производства данной компании, на встрече обсуждались вопросы военно-промышленного сотрудничества между различными силовыми структурами нашей страны и итальянской фирмой. Какие, на Ваш взгляд, могут быть будущие перспективы подобного сотрудничества между нашими странами?

- Визит генерального директора компании Leonardo был важным событием, потому что АО Leonardo является одной из крупнейших итальянских многонациональных корпораций, принадлежащих государству и имеющих долгую и успешную историю. Это важно для стратегического партнерства, которое мы можем установить между компанией и Азербайджаном. Эта компания производит целый ряд различных изделий в области индустриальной защиты, гражданской авиации, электронных систем для обеспечения безопасности на море, на суше и на границах. Компания имеет опыт создания инфраструктурных объектов. Например, я знаю, что есть проект по реструктуризации третьей линии метро Баку, для чего компания Леонардо может быть также полезна. Компания имеет опыт в создании систем безопасности для поездов.

Таким образом, это совершенно уникальная компания. И очень примечательно, что первая поездка нового гендиректора в страну за пределами их традиционной сферы производства была связана именно с Азербайджаном. Есть ряд стран, где у компании имеются производственные мощности - Италия, конечно, а также Великобритания, США, Польша. Поэтому они регулярно посещают эти страны, потому что там есть их заводы. У компании также налажено промышленное сотрудничество с Россией. Но первой страной, которую он посетил только для продвижения компании для стратегического партнерства, стал Азербайджан.

Леонардо уже сотрудничает с компаниями в Азербайджане. Так, компания подписала меморандум о взаимопонимании с Государственной нефтяной компанией (SOCAR). Так что, есть много вещей, которые необходимо сделать. Но что еще важнее, и что также подчеркнул президент Ильхам Алиев, - это построение стратегического партнерства между компанией Леонардо и Азербайджаном.

- Италия является одной из тех стран, которые оказывают поддержку Азербайджану в вопросе урегулирования карабахского конфликта. При этом итальянское правительство однозначно поддержало территориальную целостность нашей страны. В следующем году Италия будет председательствовать в ОБСЕ, которая непосредственно занимается вопросами разрешения конфликта посредством Минской группы. Успели ли Вы ознакомиться с историей и спецификой данного конфликта, и каковы, на Ваш взгляд, перспективы его урегулирования? Что сможет предпринять Италия во время своего председательства в ОБСЕ для урегулирования конфликта?

- Итальянская позиция имеет консолидированную традицию равноудаленности. Италия всегда проявляла очень умеренное и уравновешенное отношение к данной проблеме. Думаю, есть два аспекта. Один из них – это содержание конфликта, и в данный момент, к сожалению, я не вижу изменений в этом отношении. Но с точки зрения второго аспекта, процесса, что-то происходит. Мы позитивно оцениваем встречу двух министров иностранных дел Азербайджана и Армении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Мы считаем весьма позитивным факт встречи двух президентов в Женеве. Позиция моей страны, которую мы будем поддерживать во время нашего председательства в ОБСЕ в 2018 году, основывается на необходимости проведения политического диалога, уравновешенного и умеренного подхода. Важно поддерживать дипломатические каналы содействия мирному процессу, который, мы надеемся, сможет положить конец этому конфликту вокруг Нагорного Карабаха, продолжающемся уже более 25 лет. В прошлом месяце были некоторые положительные симптомы.

Я считаю, что именно этим путем и надо следовать дальше – политический диалог, уважение принципов Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и Мадридских принципов при посреднической помощи Минской группы ОБСЕ. Италия принимала участие в урегулировании нескольких конфликтов. И наш опыт показывает, что стороны должны работать во время переговоров над тем, что их объединяет, а не над тем, что их разделяет. И этот опыт полезен для любых переговоров, направленных на установление мира после конфликта.

- Перед началом нашего интервью мы стали свидетелями того, как Вы вручили азербайджанской студентке визу в Италию. Известно, что сегодня в Италии уже учатся более тысячи азербайджанских студентов, что является довольно высоким показателем для Европы. И в этом году, согласно имеющейся у нас информации, посольство Италии получило беспрецедентное количество заявок. Тем не менее, по неизвестным причинам нескольким десяткам студентов отказали в визах. Каковы причины этой ситуации, вызвавшей определенную озабоченность у местной общественности?

- Я очень рад этому вопросу, который дает мне возможность прояснить сложившуюся ситуацию. Я слежу за ней с самого момента моего прибытия в Баку. Чтобы объяснить ситуацию, я хотел бы предоставить некоторые цифры. В 2016 году мы выдали 252 визы азербайджанским студентам, которые будут учиться в Италии. В этом году посольство Италии получило более 800 заявок на визы, что было довольно неожиданным. Но это все равно нас радует, потому что это показывает, прежде всего, насколько реальным и конкретным является дружба между нашими народами, и, во-вторых, насколько университетская система Италии ценится в вашей стране. Сегодня я лично вручил паспорт с визой 500-му студенту в этом году. Она студентка Бакинского государственного университета, которая едет в Италию, чтобы учиться на английском языке в магистратуре Университета города Мачерата по специальности "Финансы и экономика". У нее очень хорошие оценки в университете и очень хороший уровень английского языка.

Когда я приехал в Баку, в воздухе действительно витало определенное напряжение, в социальных блогах появилось несколько статей о неких визовых проблемах с Италией. Но реальной проблемы не было. Нам необходимо провести собеседование с каждым заявителем, по очереди, и поскольку в этом году их было так много, это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось. Если вы снова посмотрите на цифры, процент отказа в выдаче виз в посольстве Италии является одним из самых низких в Баку - всего лишь 25-30 процентов.

В какой-то момент я лично начал проводить собеседования с некоторыми из студентов. Я сделал это, во-первых, из-за того, что это было хорошей возможностью разъяснить ситуацию, а также изучить страну и ее людей. И что еще более важно, я хотел показать всем, что мы готовы справиться с возникшей ситуацией. Среди тех кандидатов, с которыми я беседовал, были студенты не только из столицы, но со всего Азербайджана – из Гянджи, Шеки, Губы, Нахчывана и Лянкярана.

Проблема с некоторыми из студентов, которым в конечном итоге отказали в выдаче виз, заключалась в том, что у них не было хорошего уровня английского языка, поэтому они никак не могли бы пройти курс обучения на этом языке. И этот уровень знания английского был установлен не нашим посольством, а Британским советом здесь, в Баку. Некоторые из студентов-парней признались мне, что они хотели уехать за границу, чтобы избежать военной службы: до посольства Италии они обращались также и в другие посольства. Некоторые студенты были несовершеннолетними, и мы просто не могли позволить им отправиться в Италию самостоятельно без наставника, который нес бы за них ответственность. Когда мы спрашивали некоторых других студентов, почему они собираются учиться в Италии, каков список предметов, они не могли ответить, говоря, что просто хотят поехать.

Я также хочу подчеркнуть еще один момент, о котором мне сообщили некоторые азербайджанские официальные лица. Есть некоторые агентства, которые собирают заявки студентов независимо от уровня их подготовки и знания английского языка. Эти агентства затем дают этим студентам пустые обещания, говоря: «Не беспокойтесь, вы получите свои визы». Но после этого нам все равно нужно проверить, соответствуют ли эти студенты требованиям для учебы в Италии. Если это не так, их заявления о выдаче виз отклоняются. Проблема в том, что эти агентства иногда дезинформируют студентов о вероятности получения ими виз. И это было несправедливо по отношению к этим ученикам и их семьям.

Однако 70 процентов студентов были хорошо подготовлены к учебе в Италии, к тому же с хорошим уровнем английского языка. Все эти студенты уже в Италии. Последние из них должны выехать уже на этой неделе. И мы очень рады быть страной, которая принимает самое большое число азербайджанских студентов в Европейском Союзе. Это показывает уровень отношений и связей между нашими двумя странами и народами. Я думаю, что конечный результат является лучшим способом разъяснить проблему, которую некоторые люди хотели раздуть.

- Отойдем немного от политики и экономики. Многие азербайджанские оперные певцы проходили стажировку во всемирно известном миланском театре Ла Скала. Это касается и советских времен, и периода после восстановления нашей государственной независимости. Итальянская культура, вообще, и, в частности, музыка и кинематограф всегда были особенно популярны в нашей стране. Имена величайших композиторов – Верди, Пуччини, Леонкавалло, а также корифеев итальянского кинематографа – Висконти, Феллини, Антониони, являются общеизвестными в нашей стране. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития культурных связей между нашими странами?

- До приезда в Баку я четыре года работал в посольстве Италии в Пекине. Конечно, Китай – очень динамичная страна, но после моего приезда сюда я был искренне впечатлен динамикой культурных событий в Баку – выставками высокого уровня, многие из них в фантастическом Центре Гейдара Алиева, музыкой, джазовым фестивалем, современной музыкой, мугамом.

Когда вы думаете об Италии, вы сначала думаете о культуре, об искусстве, картинах, архитектуре. Это результат многовековой, тысячелетней истории моей страны. Итак, что может сделать посольство для продвижения итальянской культуры в Азербайджане? Я хотел бы начать с перечисления различных событий, которые мы организуем здесь.

Первое из них - это Неделя итальянского языка, которая началась 16 октября и продлится до 23 октября. За неделю будет проведено множество различных мероприятий. В этом году неделя итальянского языка посвящена кино. На итальянском языке мы говорим «L'Italiano al Cinema, l'Italiano nel Cinema» - «Итальянец в кино, итальянский язык в кино». Таким образом, в Баку каждый день мы будем показывать итальянские фильмы. В день открытия состоялся концерт, который был посвящен саундтрекам из известных итальянских фильмов, музыке, написанной такими композиторами, как Эннио Морриконе, а также из фильмов, удостоенных Оскара, таких как «Жизнь прекрасна», «Mediterraneo» или «Nuovo cinema Paradiso». У нас будет специальный гость, итальянский кинорежиссер Франческо Бруни. В рамках недели состоится премьерный показ его нового фильма, впервые в Азербайджане, чем мы очень гордимся. Он представил свой фильм «Tuttoquellochevuoi» месяц назад на Международном кинофестивале в Венеции, так что это совершенно новое творение. Он будет здесь, в Баку, в течение трех дней и проведет мастер-класс в Университете языков для студентов итальянского факультета.

Второе крупное мероприятие, которое мы организуем, - это Неделя итальянской кухни в Баку 20-26 ноября. Кухня также является частью культуры. У нас будут шеф-повара из Италии, которые будут проводить занятия. В течение трех дней подряд итальянские повара будут участвовать в кулинарной программе на Хазар ТВ. Они также покажут свое искусство в итальянских ресторанах Баку.

Третьим событием, которое завершит этот год, станет выставка в Центре Гейдара Алиева репродукций некоторых картин Караваджо, показанных в инновационной цифровой технике. Партнером в организации этой выставки является Фонд Гейдара Алиева. Официальное открытие намечено на вторую неделю декабря. И на выставке будет также выставлено оригинальное полотно Боттичелли.

Так что я с удовольствием работаю над всеми этими и другими культурными проектами, потому что здесь есть общественность, которая может приветствовать и ценить итальянскую культуру. Вы упомянули итальянскую оперу и кино, великих итальянских режиссеров, в том числе Феллини, чья родина - город Римини, откуда я сам родом. Необходимо понять, почему такая культура ценится в разных странах и на разных языках. Я думаю, потому, что культура через музыку, оперу и искусство - это способ общения непосредственно с сердцем человека, обращения к его эмоциям. И эти эмоции сердца - повсюду и в каждом человеке, независимо от того, откуда - из Италии, Азербайджана, Китая или США. Поэтому естественно, что люди страстно относятся к этим вещам. Жажда любви, красоты, дружбы, добра присуща каждому человеку.

- Многие в нашей стране ощущают некую незримую связь с итальянским народом и чувствуют себя в Италии, как дома. Речь здесь и о схожем темпераменте, присущем обоим народам эмоциональности, твердых семейных традициях и многом другом. Чувствуете ли Вы себя комфортно в нашей стране? Почувствовали ли Вы себя в некотором роде дома?

- Скажу откровенно. Здесь я гуляю по улицам, в Старом Городе, путешествую на машине по районам страны со своей семьей. Я здесь всего два месяца, но уже побывал в Гяндже, где участвовал в марафоне вместе с мэром города, и в Шеки. Я абсолютно чувствую себя здесь, как дома. Я чувствую теплоту азербайджанского народа. Азербайджанцы готовы вас выслушать, готовы помочь вам.

И, конечно же, море. Я родом из города у моря в Италии, на Адриатике. Для меня лично, знать, что во время обеденного перерыва я могу пройти всего десять минут и оказаться у моря, прогуливаться вдоль него, пить кофе, сидя у моря, наблюдая за проходящими мимо людьми - для меня это нечто, что я очень высоко ценю. Есть линия в море - горизонт, который всегда приглашает вас пройти за его пределы. Есть очень известный итальянский поэт, Эудженио Монтале, который рассказывает об этом в своем стихотворении, о горизонте, заставляющем задуматься о том, что лежит дальше («tutte le immagini portano scritto: più in là»). Я люблю море, и мне очень нравится Баку. Я чувствую себя здесь, как дома.

- Италия уже давно является крайне популярным туристическим направлением для азербайджанцев. А вот насколько Азербайджан популярен в Италии? Мы сегодня переживаем туристический бум, но в основном за счет туристов из восточных стран. Чем могут азербайджанцы привлечь итальянских туристов в свою страну?

- На самом деле, Азербайджан уже довольно хорошо известен в Италии. Прежде всего, из-за нефти. Но также из-за недавних мероприятий, организованных в вашей стране, таких как Формула 1, международных спортивных мероприятий, таких как только что закончившийся Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2017 года. Эти события сделали Азербайджан более известным, чем раньше. И, конечно же, Лига чемпионов УЕФА, в которой Карабах играл против Ромы - в течение целой недели все в Италии читали о Карабахе, об Азербайджане.

Есть еще один фактор. Азербайджан финансировал восстановление старинных памятников в Риме, включая катакомбы святых Марцеллина и Петра. Это было сделано по инициативе Фонда Гейдара Алиева, и первая леди Мехрибан Алиева была лично вовлечена в этот процесс. Я думаю, что это очень ценится в Италии. Это также показывает, насколько важно подчеркивать межкультурные и межрелигиозные характеристики вашей страны. Репутация вашей страны, где с уважением относятся ко всем религиям и разным культурам, делает ее более популярной. Также и визит Папы Римского в Азербайджан в прошлом году был важен, из-за его популярности в Италии.

Поэтому я думаю, что Азербайджан уже известен. Когда я гуляю по улицам Баку, я вижу много туристов. Это правда, что многие из них из стран Ближнего Востока. Но иногда я могу встретить группы итальянцев, немцев, голландцев, поляков и т.д. Что касается привлечения туристов из Италии, я могу сказать, что, вероятно, работа над вашим историческим наследием может стать хорошим вкладом в это дело. Вы уже делаете что-то в этом направлении, восстанавливая старинные памятники и исторические здания. Возможно, было бы неплохо разработать альтернативные маршруты в сельской местности для пешего туризма – хайкинга и трэкинга.

У вас уже есть хорошая инфраструктура для снежного и горного туризма, но итальянцы традиционно отправляются в Альпы для катания на лыжах. Поэтому акцент на культуру и историю может быть более привлекательным. Старый город Баку очень красивый, и он уже защищен ЮНЕСКО, как объект Всемирного наследия. Новые места культурного наследия должны быть выявлены в регионах, разработаны и популяризированы для привлечения новых туристов. Таким образом, турист может провести два-три дня в Баку, затем отправиться в районы и посетить там еще одно или два дополнительных исторических места, такие как Шеки, или руины столицы Кавказской Албании. Итальянцы всегда очень заинтересованы в культурных объектах. Кухня также играет важную роль. У вас прекрасные рестораны, а итальянцы любят посещать рестораны.

Более того, это земля, тронутая Марко Поло. Он посещал эти места во время своих путешествий и написал об этом в своей работе «Il Milione». Он писал о нефти и вечных огнях. Так, почему бы не возродить этот древний Шелковый путь по маршруту Марко Поло? Найти точные места, где он был. Он также писал о лекарственных качествах местной нефти, которую можно найти вблизи Баку в Нафталане. Таким образом, это может стать весьма привлекательным для итальянских туристов, если они узнают, что сам Марко Поло писал об этом.

- Если для стереотипной характеристики страны использовать всего три слова, для нас, например, Италия – это Колизей, опера и пицца. Какими тремя словами Вы бы определили Азербайджан, исключая нефть?

- Первое слово довольно просто - ковры. Первый музей ковров в мире был открыт здесь, в Баку, в 1960-х годах. Второе слово - это скорее метафора, хотя и очень реальная - мост между Европой и Азией. Здесь можно найти симбиоз Европы и Азии, что придает особую красоту этой земле и ее людям. Третье слово, я бы сказал, архитектура, учитывая быстрое развитие Баку в последние годы. Этот новый горизонт Баку прекрасен.

Я бы хотел еще добавить четвертое слово... Это очень глубокая концепция - право голоса для женщин. В 1918 году женщинам было предоставлено право голосовать в Азербайджанской Демократической Республике. В Италии женщинам было дано право голосовать в 1946 году, через тридцать лет после вашей страны. И подумать только, что в следующем году будет 100-летие вашей Первой Республики – это хороший повод для гордости. Предоставление женщинам права голоса является признаком цивилизации, и вы сделали это еще до многих стран Европы. Это то, чем можно гордиться, и в следующем году есть прекрасная возможность отпраздновать это достижение.