Самый спорный эпизод прошедшего матча Лиги чемпионов «Карабах» - «Атлетико» случился на 74-й минуте. Форвард «Карабаха» Дино Ндлову врывается в штрафную площадь мадридцев, обыгрывает на противоходе Диего Година, который выставляет ногу и задевает ею ноги Ндлову. Южноафриканец падает на газон.

Пенальти? Увы. Французский арбитр Рудди Буке не только не указал на точку, но и посчитал, что нападающий «Карабаха» симулировал. Желтая карточка, которая для Ндлову вторая в матче. Удаление!

Ошибся ли Буке? Да. Он вполне мог назначить пенальти. Почему он не указал на 11-метровую отметку?

Можно сказать, что в данном случае Дино Ндлову не смог «грамотно» упасть. Игра в ногу была, но Ндлову рухнул на газон не сразу. Сложилось впечатление, что африканец на миг задумался - падать или нет. И это упущенное мгновение, возможно, и склонило арбитра к тому решению, которое он в итоге принял.

В результате «Карабах» вместо пенальти получил красную карточку и вынужден был доигрывать последние 15 минут в меньшинстве. Плохо и то, что теперь Ндлову пропустит игру в Мадриде. Для «Карабаха» это большая потеря.

Справедливости ради надо сказать, что был спорный момент и в штрафной «Карабаха». На 84-й минуте после ошибки вратаря Ибрагима Шехича Фернандо Торрес получил возможность головой отправить мяч в пустые ворота. И тут его то ли головой, то ли рукой (даже на повторе не совсем понятно) толкает Анси Аголли. Испанец бьет выше ворот и падает на землю. К счастью, арбитр не указывает на точку, хотя вполне мог. И на том спасибо!