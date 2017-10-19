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Генсек ООН: "Война в Корее обернется трагедией"

 

Начало войны из-за ситуации вокруг КНДР будет трагедией, избежать ее помогут дипломатические усилия, нацеленные на денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я думаю, что начало войны будет трагедией, которую нам необходимо избежать", - сказал административный глава всемирной организации.

По его словам, "перед международным сообществом стоит ясная цель: добиться денуклеаризации Корейского полуострова", крайне важным условием для достижения этой цели является общность взглядов в Совете Безопасности ООН. "Единство также создает возможность для того, чтобы задействовать дипломатические усилия. На мой взгляд, дипломатия предлагает путь для денуклеаризации, к которой мы все стремимся", - указал он.

Гутерриш подтвердил, что готов подключиться к посредническим усилиям по урегулированию ситуации вокруг КНДР, однако отметил, что для этого необходимо, чтобы вовлеченные в нее стороны дали на это согласие. "Условия для этого пока не созданы", - подчеркнул генеральный секретарь.

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Генсек ООН: "Война в Корее обернется трагедией"
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