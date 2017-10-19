Служба государственной безопасности Азербайджана провела операцию с целью изъятия свыше полумиллиона поддельных акцизных марок на алкогольную продукцию, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью СГБ.

"Служба госбезопасности провела операцию с целью изъятия 619,5 тыс. поддельных акцизных марок, предназначенных для нелегального производства водки. Поддельные акцизные марки попали в Азербайджан путем контрабанды через таможенный пункт на азербайджано-грузинской границе", - отмечается в сообщении Службы.

Также в результате операции были найдены десятки емкостей, где хранился некачественный спирт, который планировалось использовать для производства поддельной водки.

"По возбужденному уголовному делу в настоящее время продолжается совместное расследование СГБ и Министерства налогов", - подчеркивает Служба.