Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую первым заместителем премьер-министра Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивином, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую первым заместителем премьер-министра Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивином, сообщает официальный сайт главы государства.
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