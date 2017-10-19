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Северная Корея пригрозила США неожиданным ударом

 

КНДР пообещала неожиданно нанести «невиданный удар» по территории США. Об этом сообщается в заявлении, распространенном государственным новостным агентством ЦТАК, передает "Ёнхап".

Это предупреждение было сделано в связи с проходящими в районе Корейского полуострова морскими учениями военных кораблей США и Южной Кореи. «В Вашингтоне, похоже, ушли в загул, приведя к нам под нос цели, которые мы ранее обозначили как первоочередные», — отмечает ЦТАК.

Пентагон направил к восточному побережью Корейского полуострова авианосец USS Ronald Reagan (CVN-76). Корабль и группа судов сопровождения отрабатывают обнаружение мест запусков, отслеживание траекторий полетов и технику перехвата северокорейских баллистических ракет.

26 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую угрозу для Соединенных Штатов.

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