В Новой Зеландии сменилась власть

Лейбористская партия Новой Зеландии, находившаяся последние девять лет в оппозиции, возвращается во власть и сформирует новое коалиционное правительство, сообщает ТАСС.

Новым премьер-министром страны станет лидер лейбористов Джасинда Ардерн.

Выборы в Новой Зеландии состоялись 23 сентября, однако ни одной из местных партий не удалось получить абсолютного большинства в парламенте страны нового состава. Лучший результат показала правившая Национальная партия - 56 мест, лейбористы завоевали 46 мест, их традиционные союзники "зеленые" - восемь мест, а Партия АСТ - всего одно место. Таким образом судьба нового правительства зависела именно от решения Партии "Новая Зеландия", получившей девять парламентских кресел и чей лидер Уинстон Питерс в четверг объявил, что готов войти в коалицию с лейбористами.

"Эта страна проголосовала за перемены", - заявил он.