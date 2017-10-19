Азербайджан откроет торговый дом в России

В 2018 году в России начнет функционировать Торговый дом Азербайджана. Об этом на проходящей в Баку международной конференции «Цифровой торговый хаб Азербайджана: Перспективы развития» сообщил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

"В настоящее время успешно функционирует Торговый дом Азербайджана в Беларуси - азербайджанская продукция поставляется на белорусский рынок. Также завершается работа по созданию ТД Азербайджана в России. Мы ожидаем, что он начнет свою деятельность уже в 2018 году", - отметил замминистра.

Как сказал С.Бабаев, уже завершена процедура регистрации ТД Азербайджана в Украине: "Идет процесс создания физической инфраструктуры для осуществления его деятельности".