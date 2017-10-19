Собчак снимет свою кандидатуру в пользу Навального

Тележурналист Ксения Собчак, объявившая, что намерена баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года, в интервью телеканалу "Дождь" заявила о своей готовности снять кандидатуру в том случае, если к выборам допустят оппозиционера Алексея Навального, сообщает Newsru.co.il.

Навальный, которому на год продлили испытательный срок по делу о хищении средств компании "Ив Роше", в связи с этим, вероятнее всего, не сможет зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах.

Cлухи о том, что Собчак намерена баллотироваться на пост президента, ходили уже несколько месяцев, однако официально журналистка объявила об этом лишь вчера, 18 октября.

Известно, что консультантами Собчак на предвыборной кампании должны стать политтехнолог Виталий Шкляров и совладелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, а ее пресс-службу, как предполагается, возглавит журналистка и бывшая телеведущая "Дождя" Ксения Чудинова.